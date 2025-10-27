F1墨西哥站｜諾里斯強勢封王　一分反超隊友登榜首　韋斯達賓第三

麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）在F1墨西哥站展現統治級表現，由頭帶到尾輕鬆奪冠，並在車手積分榜反超隊友皮亞斯特利（Oscar Piastri）1分，自今年4月以來首度重奪領先位置，致力瞄準生涯首個世界冠軍。



F1墨西哥站：諾里斯強勢奪冠。（Getty Images）

排頭位起步的諾里斯起跑過程順利，擋住兩部法拉利的夾擊後隨即拉開距離，全程未再受威脅，最終以超過30秒優勢率先衝線，取得今季第六場勝利。

這位25歲英國車手坦言，經過季中一度陷入信心低潮，如今連場穩定發揮讓他重新相信自己：「這是我整個周末表現最好的一次，從練習到排位再到正賽都很完美。這場勝利讓我更有信心去爭取世界冠軍。」

F1墨西哥站：韋斯達賓在起步嘗試外線搶位。（Getty Images）

紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）今仗則十分忙碌，開賽時他在外線搶位與兩部法拉利戰車並排入彎，一度越過路肩再切回賽道。以中性輪胎起步的他一如計劃在後段發力，連續超越多名對手後追近陸克萊（Charles Leclerc），兩者距離一度不足一秒。

然而就在他準備開啟DRS發動攻勢時，威廉斯車手辛斯（Carlos Sainz）退賽並觸發虛擬安全車，令比賽變相提早結束，最終只能以第三名完賽。韋斯達賓賽後直言：「這周末並不完美，每個細節都要做到極致才能爭勝，但這站我們未能辦到。」

F1墨西哥站：韋斯達賓在車手榜以36分落後榜首。（Getty Images）

至於本來在車手榜領先的皮亞斯特利今仗由第七位起步，前半段表現平平，到後段逐漸回勇，憑穩定節奏與幾次果斷超車，最終以第五名衝線。雖然整體速度仍不及隊友，但在又一個艱難的周末中守住分數，盡量減少損失。

F1墨西哥站：皮亞里特利領先地位不保。（Getty Images）

今季賽事還餘下四站，休息一星期後將移師巴西再戰。諾里斯現時以357分領先，皮亞斯特里以356分排第2，至於韋斯達賓就落後榜首36分，以321分排第3。