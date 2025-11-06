歐聯｜曼城4：1勝多蒙特　紐卡素2：0贏畢爾包

歐聯周三（11月5日）舉行聯賽階段第4輪賽事，其中曼城4：1勝多蒙特；同為英超球隊的紐卡素以2：0贏畢爾包。



菲爾科頓梅開二度

曼城對多蒙特的賽事，於上半場22分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）接應雷恩達斯（Tijjani Reijnders）傳球破網，助曼城領先1：0。於7分鐘後，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在謝利美杜古（Jeremy Doku）助攻下建功，擴大領先優勢。

下半場，菲爾科頓於57分鐘再次在雷恩達斯助攻下入球，曼城領先至3：0。多蒙特於72分鐘破蛋。至補時階段，後備入替的卓基（Rayan Cherki）入球，為曼城錦上添花。

丹般恩與祖連頓分別建功

紐卡素對畢爾包的賽事，於上半場11分鐘，丹般恩（Dan Burn）在捷比亞（Kieran Trippier）助攻下，為紐卡素先開紀錄。換邊後，祖連頓（Joelinton）於49分鐘接應哈菲班尼斯（Harvey Barnes）傳球入網，將比數改寫成2：0。

同日歐聯賽事結果

帕福斯 1：0 維拉利爾

卡拉巴克 2：2 車路士

阿積士 0：3 加拉塔沙雷

賓菲加 0：1 利華古遜

布魯日 3：3 巴塞隆拿

國際米蘭 2：1 卡拉特

曼城 4：1 多蒙特

馬賽 0：1 阿特蘭大

紐卡素 2：0 畢爾包