歐聯速評︱利物浦挫皇馬阿諾特慘淡倒戈　接班人巴特利踢爭氣一仗

利物浦主場對皇家馬德里，因阿歷山大阿諾特倒戈以及紅軍差勁近態成歐聯今周話題戰，利物浦上下踢出爭氣一仗，備受垢病的防線和一班防守球員，在艾利臣繼續養傷之下，交出今季最佳防守表現，令麥巴比、雲尼斯奧斯無從發揮，皇馬全場只得上半場兩次射門命中目標，利物浦由麥阿里士打的入球1：0小勝。

紅軍球迷最安慰的可能是，獲公認為「阿歷山大阿諾特接班人」的巴特利，終於表現出應有能力，今仗甚至將這位紅軍前副隊長比下去。



歐聯︱利物浦1：0勝皇馬。（路透社）

1. 利物浦主帥史諾不再頑固：羅拔臣復任正選兩連勝

利物浦開季6連勝之後，突然連吃敗仗，各項賽事7戰6負，頓時令上季談笑自若的主帥史諾方寸大亂。紅軍今季最大問題是防線不穩，新加盟的左閘卻基斯遲遲未適應，理應取代阿歷山大阿諾特的右閘費林邦持續受傷下鮮有出場，就連雲迪積克與干拿迪的中堅組合，亦失去昔日的穩健，加上正選門將艾利臣10月初受傷缺陣至今，防線表現及史諾堅持以卻基斯任正選的決定，持續受垢病。

直到上場英超對阿士東維拉，史諾終以羅拔臣當正選，順利贏2：0「反底」，羅拔臣今場對皇馬續任正選，加上今季表現失色的巴特利踢出爭氣波，利物浦在晏菲路再勝一仗。

歐聯︱羅拔臣再任正選，領利物浦兩連勝。（路透社）

2. 防線回穩皇馬只得2射門命中 麥巴比+雲尼斯奧斯0中框

皇馬雖然佔近6成控球，但強大進攻受力完全受制，全場只得上半場比寧咸和古拿射門命中目標，下半場甚至未能射中龍，今季歐聯已有5球進帳的麥巴比踢得沮喪。半場雙方踢成0：0，61分鐘蘇保斯拿爾助攻、麥阿里士打近門頭槌頂入，利物浦就憑這記入球1：0小勝。

歐聯︱利物浦的防守令麥巴比很沮喪。（路透社）

3. 阿歷山大阿諾特慘淡倒戈 巴特利獲球迷力撐踢出爭氣一仗

阿歷山大阿諾特由利物浦轉投皇馬後的日子並不美好，今場再次被列後備，重返晏菲路並未獲得掌聲，而是排山倒海的辱罵。

反觀他的「接班人」巴特利今場每次出腳攔截、每次傳球都會獲得盛大掌聲，並持續高唱他的名字，紅軍球迷似乎刻意在阿歷山大阿諾特面前更落力為巴特利打氣，而這位22歲右閘果然大打爭氣波，沒有再患得患失，全場把雲尼斯奧斯看守得近乎滴水不漏。阿歷山大阿諾特81分鐘才獲後備出場，當然再次受到全場晏菲路球迷熱情「招呼」。

歐聯︱巴特利獲史諾大讚。（路透社）

巴特利的表現賽後獲主帥史諾大讚，「干拿巴特利很出色，多次跟單對單防守雲尼斯奧斯，不是人人都想，他真是很出色。」

當然，這場只是歐聯一場例行賽事，不能開心得太早，但史諾和利物浦能再次尋回勝利方程式，防線回穩，沙拿、麥阿里士打狀態持續回升，始終是件好事。至於伊沙克這個問題，容後才解決吧。