歐聯速評｜利物浦大勝止連敗　史諾果斷變陣　重用域斯立竿見影

經歷四連敗的利物浦，主帥史洛在歐聯作客法蘭克福一役果斷變陣，棄用沙拿、改踢4-4-2、讓域斯自由發揮，即有立竿見影之效，結果以5：1大勝對手。一場勝仗，不代表完全解決了所有問題，但史洛似乎已找到革新的方向。



「紅軍」上仗主場以1：2不敵曼聯後，筆者撰寫了一篇評論，認為史洛應棄用沙拿，以域斯為戰術中心，並可盡遣伊沙克與艾基迪基踢雙箭頭，甚至改踢3-4-1-2陣式。利物浦今仗對法蘭克福，果然作出了上述改動，除陣式並不是3-4-1-2，而是不平衡的4-4-2，保持踢了多年的4人防線，其實也無可厚非。

域斯今仗自由度大，出現在球場不同的地方。（路透社）

今仗伊沙克與艾基迪基擔任雙箭頭，加普由左翼變左中場，分別不太大，平時的三人中場結構，改為只得蘇保斯拉爾及居迪斯鍾斯，至於域斯則是名義上的右中場。不過，域斯跟左路的加普不同的是，後者基本上都只在左路活動，偶然內切爭取埋門；域斯雖然較多在右路出現，但其實經常走到中間協助組織，甚至走到左路尋找空間，簡單來說，史洛沒有限制域斯的位置。

從域斯的Heatmap所見，他雖然多在右路活動，但也會在出現在中路，甚至左路進攻。（網上截圖）

雖然利物浦今仗變陣還是改不了防線偶有不集中的問題，被主隊一次反擊由右後衛基斯坦辛（Rasmus Kristensen）射入遠柱，在26分鐘便落後0：1。不過，艾基迪基先於35分鐘接應羅拔臣妙傳單刀扳平，一對中堅雲迪積克與干拿迪則在39及44分鐘分別藉角球頂入，助紅軍半場領先3：1。

利物浦反勝法蘭克福5：1。（路透社）

利物浦下半場愈踢愈順，表現近乎隱形的伊沙克半場退下火線後，入替的基艾沙更擅逼搶及走位，無形中也令域斯更多空間發揮，及後他便先後助攻加普及蘇保斯拉爾建功，湊成5：1大捷。事實上，域斯今仗走動範圍、入局情況，都比之前幾仗都好；數據上，他終於打破了入球／助攻荒，而且關鍵傳球4次，創造入球機會2次，甚至重拾控球權（Ball Recovery）都有7次，比肩中場「發電機」蘇保斯拉爾與防線大將雲迪積克，反映他防守也很積極。

當然，這一場勝仗只是利物浦重返正軌的第一步，史洛要解決的問題還有不少，其一是伊沙克狀態依然低迷，踢了半場，觸球僅14次，他亦曾接應蘇保斯拉爾妙傳半單刀埋門，但射門乏力被對方門將撲出；其二是他跟艾基迪基鮮有配合，兩人雖說是雙箭頭，但各有各踢，還需時間磨合。

史洛。（路透社）

最嚴重的問題還是沙拿。這名埃及老將於74分鐘後備登場，紅軍當時領先5：1，由於法蘭克福這時軍心已散，防線暴露不少空位，令沙拿獲得不少進攻機會，可是他3次射門都無功而還，統計上亦有2次被記錄為嚴重失機，依然未拾佳態。史洛今仗棄用沙拿收奇效，但之後若要長期安放這名紅軍主將在後備席上，勢必引起其他狀況，這可能比排兵佈戰，更考驗他的智慧。