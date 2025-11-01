網球｜黃澤林闖首爾挑戰賽決賽　4強打到對手流下男兒淚

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在ATP首爾挑戰賽4強以盤數2：1，擊退中國20歲新星周意，今年首度打入ATP賽事決賽，對手為排名193的日本球手島袋將，力爭贏得生涯第一個挑戰賽錦標。



現時世界排名161位、賽事的五號種子黃澤林，在今日（1日）的4強比賽中，面對20歲中國球手、排名265位的周意。

黃澤林。（資料圖片/Getty Images）

第一盤雙方穩陣行先，各自保住自己發球局，而且無出現過破發分，去到6：6時要以tiebreak分勝負，Coleman先贏細分7：2取第一盤。第二盤戰至第3局，Coleman被破發，輸失4：6，盤數打成1：1要打決勝盤。

決勝盤第一局Coleman先被周意打破發球局，陷入險境。但之後一直沉着應戰，藉對手失誤增加，Coleman乘勢連破對手三個發球局，最終以6：2贏第三盤，對手完場後更一度流下男兒淚。

黃澤林在ATP100首爾網球挑戰賽殺入決賽。（資料圖片/夏家朗攝）

黃澤林決賽對手為現時排名193日本球手島袋將，Coleman在去年兩次碰頭均輸給對手，希望今次能成功復仇。

黃澤林今個星期在韓國狀態大勇，先後淘汰曾擊敗祖高域而一戰成名的鄭泫、之前對賽全敗的「剋星」許育修，再於4強挫二號種子，中國的布雲朝克特。