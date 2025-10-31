網球｜黃澤林首爾挑戰賽晉級四強　挫布雲朝克特　鬥周意爭入決賽

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在ATP首爾挑戰賽中再過一關，直落兩盤擊退二號種子的中國球手布雲朝克特，打入四強。



現時世界排名161位的黃澤林是賽事的五號種子，在今日（31日）的八強比賽中，憑高達84%的一發成功率，全場只被對手拿到1個破發點並成功守住，加上2度打破對方發球局，終以直落兩盤6：3、6：4擊敗布雲朝克特。

ATP首爾挑戰賽 - 黃澤林2：0布雲朝克特。（資料圖片/Getty Images）

黃澤林今個星期在韓國狀態大勇，先後淘汰曾擊敗祖高域而一戰成名的鄭泫、之前對賽全敗的「剋星」許育修，今日晉級四強後，將與另一中國球手、20歲的周意爭奪決賽席位。