網球｜黃澤林首爾挑戰賽決賽負日本球手　袋1.3萬美元獎金60積分

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在ATP首爾挑戰賽晉身決賽，面對28歲的日本球手島袋將，惜未能發揮慣常的發球威力，以4：6、3：6落敗，未能贏得生涯第一個挑戰賽錦標。



黃澤林在首爾挑戰賽決賽負日本球手獲亞軍。（資料圖片/Getty Images）

現時世界排名161位的賽事5號種子黃澤林，在發球方面威力愈來愈強勁，然而在今日（2日）的決賽中未能發揮，第一發球成功率49%，第一發及第二發的得分率分別為62%和60%，全場打出3個Ace球。

世界排名193位的島袋將，第一發球成功率53%僅稍勝Coleman，勝在第一發球得分率高達76%，而且這位日本球手作戰經驗明顯更豐富，在關鍵分數把握力更強，6次打破發球局機會中把握到4次，因此就算有5次發球雙錯誤，Ace球全場只得1次，已足以在1小時12分鐘的比賽成功奪冠。

黃澤林。（資料圖片/Getty Images）

獲1.3萬美元亞軍獎金兼袋60積分

黃澤林今個星期在韓國狀態大勇，先後淘汰曾擊敗祖高域而一戰成名的鄭泫、之前對賽全敗的「剋星」許育修，再於8強挫二號種子，中國的布雲朝克特。他在4強擊敗另一中國球手周意晉身決賽。

Coleman去年曾兩次與決賽對手島袋將對戰，均落敗而回，遺憾今次仍未能成功復仇。即使如此，相信香港球迷均樂見黃澤林狀態不錯，而且仍可獲得13350美元亞軍獎金，以及60分巡迴賽積分。