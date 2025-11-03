網球｜冼拿巴黎大師賽封王重登一哥寶座　年終總決賽勢演顛峰對決

意大利網球好手冼拿（Jannik Sinner）重返世界第一！在昨晚（2日）的ATP巴黎大師賽決賽中，他以直落兩盤6：4、7：6（7：4）擊敗加拿大的奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime），首次奪得該項賽事冠軍，積分再次壓過西班牙「宿敵」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。



冼拿贏得巴黎大師賽。（Getty Images）

今仗冼拿再度展示其「無解」的狀態，連勝紀錄在室內硬地已延長至26場，自2023年台維斯盃決賽起未嘗一敗。首盤他火力全開，五個發球局僅失三分，第一發球得分率高達93%，完全壓制對手。第二盤奧格艾里阿辛一度救回多個破發點，並在4：3領先時給予壓力，但冼拿保持穩定手感，在逼至「搶七」後以一個迷你破發鎖定勝局，贏得生涯首個巴黎大師賽冠軍。

冼拿贏得巴黎大師賽。（Getty Images）

這場勝利讓24歲的冼拿在積分榜上超前艾卡拉斯250分，重奪在今年9月美網決賽落敗後失去的「一哥」地位，同時亦意味年終世界排名一之爭，將延續到11月9日開始的年終總決賽（ATP Finals）。

冼拿贏得巴黎大師賽。（Getty Images）

冼拿賽後表示：「能重返世界第一固然高興，但我知道一切尚未完結。接下來要好好充電，準備在都靈再次迎接挑戰。」他去年在年終總決賽封王，因此今次面臨的保分壓力較大。不過，他亦強調會繼續一步一步提升自己：「我的目標一直是發揮最大潛能，而這一周我做到了。」

冼拿（右）超越艾卡拉斯（左）重返世界第一。（資料圖片/Getty Images）

作為當代網壇雙驕，冼拿與艾卡拉斯近兩年包辦了全部八項大滿貫冠軍，早已遠遠拋離其他對手 —— 現時艾卡拉斯與世界第三、阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）之間的差距（5690分）甚至大於薩維列夫本身的積分（5560分），顯示二人已在不同層次。