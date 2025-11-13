香港對柬埔寨免費直播連結｜今晚8點友賽出擊 備戰下周二生死戰
撰文：威廉神
出版：更新：
香港足球代表隊將於今晚（13日）8時，於香港大球場友賽柬埔寨，為下周二（18日）的亞洲盃外圍賽迎戰新加坡做最後準備。
根據港台電視32的節目表，電視台將會由晚上7時45分起播放香港隊對柬埔寨，至晚上10時20分；港台亦會在三大平台免費直播賽事，包括港台電視32，港台網站及「RTHK電視」APP。
香港對柬埔寨網上直播邊度睇？
球迷可到港台32網站免費觀看直播，連結網址：https://www.rthk.hk/tv
雖然香港對新加坡的門票已經售罄，不過今晚這場友賽就仍有正價門票（$160）發售，有興趣的球迷可以到足總在網上平台Ticketflap的頁面購買。
香港對柬埔寨 2025年11月13日（四）香港大球場 晚上8時開賽
港足主教練韋斯活在昨日舉行的賽前記者會中表示：「從來沒有輕視友誼賽，每場都希望盡力去取勝，這場友誼賽是很好的機會為球員提升狀態。」
另外，韋斯活日前亦已公布兩場比賽的24人決選名單，其中41歲的傑志門將王振鵬重返港隊，以及前鋒米高再度入選，同樣備受關注。
港足決選24人名單：
守門員：王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：鐘樂安（東區）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）
中場：祖連奴、陳俊樂（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、費蘭度、顏卓彬（大埔）
前鋒：米高（JK Tallinna Kalev）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）
