香港對柬埔寨免費直播連結｜今晚8點友賽出擊　備戰下周二生死戰

香港足球代表隊將於今晚（13日）8時，於香港大球場友賽柬埔寨，為下周二（18日）的亞洲盃外圍賽迎戰新加坡做最後準備。

根據港台電視32的節目表，電視台將會由晚上7時45分起播放香港隊對柬埔寨，至晚上10時20分；港台亦會在三大平台免費直播賽事，包括港台電視32，港台網站及「RTHK電視」APP。



香港對柬埔寨將於11月13日晚上8時於香港大球場上演。（香港足總）

香港對柬埔寨網上直播邊度睇？

球迷可到港台32網站免費觀看直播，連結網址：https://www.rthk.hk/tv

雖然香港對新加坡的門票已經售罄，不過今晚這場友賽就仍有正價門票（$160）發售，有興趣的球迷可以到足總在網上平台Ticketflap的頁面購買。

香港對柬埔寨 2025年11月13日（四）香港大球場 晚上8時開賽



港足將先友賽柬埔寨，再撼新加坡爭奪亞洲盃決賽周席位。（資料圖片/）

港足主教練韋斯活在昨日舉行的賽前記者會中表示：「從來沒有輕視友誼賽，每場都希望盡力去取勝，這場友誼賽是很好的機會為球員提升狀態。」

另外，韋斯活日前亦已公布兩場比賽的24人決選名單，其中41歲的傑志門將王振鵬重返港隊，以及前鋒米高再度入選，同樣備受關注。

港足決選24人名單：



守門員：王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）



後衛：鐘樂安（東區）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）



中場：祖連奴、陳俊樂（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、費蘭度、顏卓彬（大埔）



前鋒：米高（JK Tallinna Kalev）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）

