香港對新加坡｜港足決選名單　米高王振鵬在列　周四戰柬埔寨練兵

香港足球代表隊11月18日主場迎戰新加坡，上演亞洲盃外圍賽生死對決，並在之前的11月13日友賽柬埔寨作備戰，主教練韋斯活今日公布24人決選名單。



今次決選名單較上月份25人少一人，與上月底公布的34人初選名單比較，被剔走的門將是理文的陳嘉豪和未有班落的艾力司，代表41歲的傑志門將王振鵬正式重返港隊，王振鵬對上一次為港隊上陣已是上屆亞盃外，2002年6月鬥阿富汗一仗。此外，在愛沙尼亞落班的米高，經過7月份東亞盃中港戰賽後失言風波後亦再度入選。

無緣決選的還包括3位外流兵，包括上需領紅今仗對新加坡需停賽的周緣德，以及中甲深圳青年人的賓紀文和陝西聯合的馬希偉、中甲重慶銅梁龍的吳宇曦，與其他落選的本地聯賽球員包括李家豪、比提、艾華及趙聡悟，上周出戰亞冠2受傷的洛迪古斯亦無緣入選。

傑志門將王振鵬以41歲之齡再度入圍港隊決選名單。（香港足總圖片）

港足11月會先在13日於大球場友賽柬埔寨作備戰，以應付18日於啟德主場館上演的亞洲盃外圍賽對新加坡的生死鬥，只要贏波即可取得出線2027年沙特阿拉伯舉行的決賽周資格。

香港隊決選24人名單，11月18日決戰新加坡。（資料圖片）

港足決選24人名單：



守門員：王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）



後衛：鐘樂安（東區）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）



中場：祖連奴、陳俊樂（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、費蘭度、顏卓彬（大埔）



前鋒：米高（JK Tallinna Kalev）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）

