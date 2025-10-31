港足︱亞盃外新加坡生死戰初選 41歲王振鵬重獲徵召 比提初入圍
香港足球代表隊11月會先後友賽柬埔寨及亞洲盃外圍賽決戰新加坡，主教練韋斯活公布34人初選名單。
對比起10月時的初選名單，港足主教練韋斯活同樣使用34名球員，上月勇戰受傷的東方門將葉鴻輝、兩名北上效力的年輕球員吳宇曦及黃皓雋都被剔走，以傑志一老一嫩的門將王振鵬及後衛比提取代，另外理文門將陳嘉豪亦入選，連同原來的南區伍瑋謙、大埔謝家榮及繼續未有班落的艾力司，今次初選名單共有5名守門員。
至於現年24歲、於香港出生的比提今次是初次入選港足名單，此子在8月底取得特區護照，以本地球員身份為傑志出戰。
另外值得一提是新加坡一戰需要停賽的周緣德，今次仍然入選大軍，他在上仗亞盃外主場迎戰孟加拉時兩黃一紅被罰離場，今仗要停賽一場。
港足11月會先在13日於大球場友賽柬埔寨作備戰，以應付18日於啟德主場館上演的亞洲盃外圍賽對新加坡的生死鬥，只要贏波即可取得出線2027年沙特阿拉伯舉行的決賽周資格。
港足初選34人名單：
守門員：王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）、艾力司
後衛：鐘樂安（東區）、周緣德（河南酒祖杜康）、比提（傑志）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（深圳青年人）、李家豪、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）
中場：陳俊樂（傑志）、艾華（冠忠南區）、艾華頓（理文）、馬希偉（陝西聯合）、李小恆（山東泰山）、余在言（石家庄功夫）、費蘭度、顏卓彬（大埔）
前鋒：洛迪古斯（東方）、米高（JK Tallinna Kalev）、祖連奴（傑志）、趙聡悟、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬、黃威（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、陳肇鈞（大埔）
