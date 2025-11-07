香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽生死戰 全部門票80分鐘極速售罄
撰文：陳智深
出版：更新：
香港足球代表隊將在11月18日（二）晚上8時，於啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽第三輪C組，對新加坡的關鍵一戰。香港足總宣布門票將於指定平台Ticketflap公開發售。
開售後1小時20分鐘，足總已在社交平台公布全部門票火速售罄。
足總在下午4時20分宣布，賽事全部門票已經售罄，同時呼籲球迷當晚可收看港台電視32現場直播。
香港與新加坡同樣是4戰得8分，如果同分將會優先計算對賽成績，由於港足作客新加坡以0：0打成平手，因此今仗贏波的一方將篤定成為小組首名出線決賽周。
不過，假如雙方再次賽和，最後一輪香港需要作客印度，新加坡則會回到主場對孟加拉，對港足來說今仗勢必以全取3分為目標。另外在這場「生死戰」前，港足會先在11月13日，於香港大球場友賽柬埔寨作最後備戰。
亞洲盃外圍賽第三輪C組積分榜
1 香港 ／4戰 2勝 2和／8分
2 新加坡／4戰 2勝 2和／8分
3 孟加拉／4戰 2和 2負／2分
4 印度 ／4戰 2和 2負／2分
港足在這場意義重大的比賽，將再次坐陣啟德主場館，不少球迷都熱切期待入場打氣，足總周四（11日）晚亦宣布門票公開發售的安排。
香港對新加坡｜比賽何時舉行？
比賽將於2025年11月18日（星期二）晚上8時，於啟德主場館上演。
香港對新加坡｜門票何時發售？
正式發售將於11月7日（星期五）下午3時正起，銷售平台為Ticketflap 網上購票平台。
購票連結：https://www.tickets.hkfa.com/zh-hant/ *編按：平台亦同時發售11月13日（四）香港對柬埔寨之友賽門票
【最新消息：足總於下午4時20分宣布，香港對新加坡全部賽事門票售罄，並表示球迷屆時亦可於港台電視32收看直播。】
