英超｜曼城不敵紐卡素　VAR長時間覆核判無越位　哥帥：早已習慣

曼城周六（22日）作客聖占士公園三分全失，以1：2不敵紐卡素，當中不乏爭議場面，喜鵲的致勝球經過長時間VAR覆核是否有越位，最終判入球有效。



班尼斯補射得手梅開二度。（Getty Images）

雙方在上半場互無紀錄，要戰至換邊後的63分鐘，哈維班尼斯在禁區邊緣勁射破網，為主隊打開紀錄。5分鐘後，魯賓戴亞斯在一次角球混戰中，射門省中法比安舒哈入網，為曼城追成平手。紐卡素隨即再度回應，開出角球後輾轉由積及梅菲右路傳中，般奴古馬雷斯頭槌中楣，再由班尼斯埋門補射得手，這入球經過漫長的VAR覆核後確認有效，紐卡素在70分鐘再度領先，並保持勝果到最後。

球證經VAR長時間覆核後確認紐卡素入球有效。（Getty Images）

英超賽會事後發布VAR覆核畫面。（英超）

曼城今仗不乏機會，但艾寧夏蘭特及菲爾科頓均未能把握入球良機，即使門將當拿隆馬三度救出險球，但未能阻止藍月亮全失3分，無緣縮窄與榜首阿仙奴的距離。

今仗VAR判決亦多次惹起爭議。曼城曾上半對科頓在禁區被舒哈踢中而未有判罰感不滿，認為應獲十二碼；下半場主隊的致勝球亦因古馬雷斯疑似越位而需長時間覆核，最終裁定並未過界。當拿隆馬亦曾抗議自己在角球爭頂時被阻擋，但球證維持原判。

菲爾科頓未獲十二碼。（Getty Images）

哥迪奧拿賽後拒絕評論任何爭議球，僅表示：「他感覺到有接觸，球證及VAR的決定相反，我們已經習慣。關於球證的問題，去問他們吧，裁判怎樣判就是怎樣，事情已經過去了。」曼城今季英超12場過後已輸4場，是哥迪奧拿執教以來第二差的開季，目前排在第3位。

這場勝仗對紐卡素意義重大，主帥賀維17次在英超與曼城交手終於首次取勝，賽後他形容球隊在國際賽期後「找回能量與強度」，並讚揚球員在關鍵時刻挺身而出。