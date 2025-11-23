英超｜利物浦近60年首次連續兩場聯賽大敗 史諾：又是一場大失望
撰文：威廉神
出版：更新：
國際賽期後，重返英超戰線的利物浦持續低迷，周六（22日）在晏菲路主場再吞一場沉重敗仗，以0：3不敵近況回勇的諾定咸森林，令球隊近7輪英超輸足6場，積分榜跌至下半版。
利物浦上仗大敗予曼城後急需反彈，但主場出擊卻遭森林的梅里路勁射破網，在33分鐘先落後。下半場開賽僅39秒，前利物浦後衛尼高威廉斯在右路送出傳中，尼高路沙禾拿冷靜射入，擴大比數。利物浦其後仍未見起色，英超史上最貴轉會的伊沙克今仗正選上陣無甚建樹，在67分鐘便被換走，紅軍完場前12分鐘再遭基比斯韋特補射得手，在主場以0：3完敗。
今戰過後利物浦暫列第11，在英超首12場已輸6場，是史上第4支衛冕球隊錄得如此劣績，而連續兩場聯賽以3球或以上落敗，更是紅軍自1965年4月以來的首次；近3場2勝1和的森林則升上第16位。
利物浦主帥史諾賽後接受《BBC》訪問時坦言球隊表現令人失望：「又是一場大失望。我們頭半小時踢得不錯，但失了第一球後，整隊再踢不出原來的節奏。」他續指球隊在進攻上缺乏創造力，「我們嘗試調整，但沒有奏效，始終不能取得入球。在這裏（晏菲路）一旦能追回一球，形勢可能不同。」
對於連番落敗，他承擔責任：「無論好壞，都是我的責任。我們需要保持抬頭，努力工作，未來幾天還要踢歐聯，短時間內再有三場英超。」
隊長雲迪積克則直言問題在於防守鬆散：「我們太容易丟失球，對手又是透過死球得分。我們在對抗和拼搶上做得不夠好，太急躁。」
他承認球隊正處困境，但強調不會放棄：「每個人都要負責任，必須努力工作。我不是會放棄的人，我們會走出困局，只是不會一夜之間發生。」
