世界盃外圍賽｜歐洲區附加賽抽籤結果出爐 意大利先鬥北愛爾蘭
撰文：威廉神
出版：更新：
2026年世界盃歐洲區外圍賽昨晚（20日）公布附加賽抽籤結果，焦點落在面臨連續三屆無緣決賽周危機的意大利身上，他們被分配在「路徑A」，將首先於主場硬撼北愛爾蘭，如果順利過關，將會再鬥威爾斯對波斯尼亞的勝方。
意大利在外圍賽小組雖然贏了6場，卻主客場都不敵挪威，只能以18分排第二，需經附加賽爭取出線資格。附加賽採一場過形式，此路徑頭號種子的意大利將於明年3月26日主場出戰北愛；若能取勝，將於3月31日作客面對威爾斯或波斯尼亞，勝方即可晉身決賽周。
主帥加度素在抽籤後接受訪問時，提醒外界不要低估北愛的韌性，他形容對手是「一支永不放棄的體力化球隊」，並指他雖然有信心出線，但意大利的「脆弱」問題未解決，需要在細節上加強。他表示：「我們早就知道要踢附加賽，亦知道自己必須進步。現在最重要是改善心態層面，戰術並非最大問題。」
外界亦有傳意大利足總希望在比賽前安排小型集訓，但賽期問題仍待解決，加度素強調這件事他無法決定，只是指球隊「相處時間越多越好」。至於有記者再次詢問費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）會否回歸，加度素則顯得有點不耐煩，重申基艾沙「有自己的問題」，強調自己每次徵召時都有打電話給對方，問題並不在他身上。
世界盃外圍賽歐洲區附加賽抽籤結果：
Path A
意大利 vs 北愛爾蘭
威爾斯 vs 波斯尼亞
Path B
烏克蘭 vs 瑞典
波蘭 vs 阿爾巴尼亞
Path C
土耳其 vs 羅馬尼亞
斯洛伐克 vs 科索沃
Path D
丹麥 vs 北馬其頓
捷克 vs 愛爾蘭
