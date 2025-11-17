世界盃外圍賽｜挪威雙殺意大利昂然晉級決賽周　加度素向球迷道歉

挪威在世界盃外圍賽以一場4：1的大逆轉，作客聖西路球場「雙殺」意大利，相隔28年後昂然以外圍賽全勝姿態重返決賽周；意大利則再度跌入附加賽。



夏蘭特帶領挪威重返世界盃決賽周。（Getty Images）

賽前意軍已深知形勢嚴峻，最少需要一場「9：0」的天文數字大勝才可在得失球上反壓挪威，而這個目標在開賽11分鐘似乎燃起一絲希望：上仗埋齋的艾斯普薛圖（Francesco Pio Esposito）為主隊先開紀錄，不過意大利在上半場大部分時間雖然主導局面，卻無法再擴大比分。

艾斯普薛圖先開紀錄但最終徒勞無功。（Getty Images）

下半場形勢急轉直下，形勢完全倒向挪威，他們63分鐘先由安東尼奧奴沙（Antonio Nusa）勁射扳平，之後皇牌艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在78及79分鐘閃電梅開二度，並將他在外圍賽的累積入球增至16球。補時階段，狼隊前鋒佐真拿臣（Jørgen Strand Larsen）再下一城，將比分鎖定為4：1，為挪威寫下外圍賽八戰全勝的完美晉級之旅。

今次是加度素（Gennaro Gattuso）接掌意大利後的首場敗仗，他在賽在電視訪問與記者會上多次向球迷道歉，對於球隊再次出現下半場崩潰的情況，他承認球隊在壓力下容易信心不足：「4：1是沉重的結果，我們必須向球迷致歉。上半場我們表現成熟，但下半場完全失去隊形，開始太容易失去控球，被對手逼退並讓出比賽的控制權。」

加度素錄得接掌意大利後的首場敗仗。（Getty Images）

他指出，球隊現時的最大問題是一旦遇上逆境便會明顯動搖：「我們不能在第一個困難出現時就崩潰，這是最令人憂慮的地方。」加度素又道歉指，如果今場能夠擊敗挪威，將會為往後比賽提升士氣，但最終失敗。意軍無法藉主場之利報回6月在奧斯陸以0：3落敗的一箭之仇，結果只是再度在傷口上撒鹽。

意大利將在明年3月轉戰附加賽，爭取避免連續三屆缺席世界盃。加度素強調，球隊必須重新建立信心與凝聚力，「否則只會繼續被恐懼牽著走」。

目前在歐洲區外圍賽直接出線的球隊有英格蘭、法國、克羅地亞、葡萄牙及挪威。