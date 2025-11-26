歐聯｜車路士3：0勝10人巴塞隆拿

歐聯11月25日舉行聯賽階段第五輪賽事，其中車路士以3：0勝巴塞隆拿。



車路士對巴塞隆拿的賽事，上半場27分鐘，祖利斯古迪（Jules Koundé）的烏龍球，令車路士領先1：0。至44分鐘，朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）兩黃一紅被逐，巴塞踢少一人。

換邊後，艾斯迪華奧（Estevao）於55分鐘接應列斯占士（Reece James）傳球破網，將比數改寫至2：0。至73分鐘，利安戴納（Liam Delap）建功，助車路士以3：0勝出賽事。

同日歐聯賽事結果

阿積士 0：2 賓菲加

加拉塔沙雷 0：1 聖基萊斯聯

波杜基林特 2：3 祖雲達斯

多蒙特 4：0 維拉利爾

曼城 0：2 利華古遜

馬賽 2：1 紐卡素

拿玻里 2：0 卡拉巴克

布拉格斯拉維亞 0：0 畢爾包