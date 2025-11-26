歐聯｜ 曼城0：2利華古遜　馬賽2：1紐卡素

歐聯11月25日舉行聯賽階段第五輪賽事，其中曼城0：2利華古遜；紐卡素作客1：2敗於馬賽。



曼城對利華古遜的賽事，上半場23分鐘，阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）在Christian Kofane助攻下，為利華古遜先開紀錄。下半場55分鐘，柏德列舒希克（Patrik Schick）建功，助利華古遜擴大領先至2：0。兩軍至完場未改寫比數。

馬賽對紐卡素的賽事，在上半場6分鐘，哈菲班尼斯（Harvey Barnes）為紐卡素先開紀錄。換邊後，奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）於46分鐘入球，助馬賽扳平對手。4分鐘後，奧巴美揚再下一城，助馬賽反勝2：1。

同日歐聯賽事結果

阿積士 0：2 賓菲加

加拉塔沙雷 0：1 聖基萊斯聯

波杜基林特 2：3 祖雲達斯

多蒙特 4：0 維拉利爾

車路士 3：0 巴塞隆拿

曼城 0：2 利華古遜

馬賽 2：1 紐卡素

拿玻里 2：0 卡拉巴克

布拉格斯拉維亞 0：0 畢爾包