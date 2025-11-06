歐聯｜菲爾科頓領曼城大勝多蒙特 哥迪奧拿：他已回到最佳狀態
撰文：威廉神
曼城延續歐聯（又譯歐冠）不敗走勢，主場以4：1擊敗多蒙特。英格蘭中場菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度，漸漸擺脫去季困境，並獲外界關注是否能夠重返英格蘭國家隊。
比賽初段多蒙特來勢洶洶，但曼城迅速掌控節奏。科頓在22分鐘禁區外妙射先開紀錄，這亦是他相隔一年再於歐聯建功。7分鐘後，夏蘭特接應謝利美杜古（Jérémy Doku）傳中射入，令比數拉開。下半場科頓在密集空間中找到起腳空間梅開二度，雖然安東（Waldemar Anton）為客軍追回一球，但卓基（Rayan Cherki）補時再入一球鎖定4：1勝局。
曼城在歐聯首階段暫時以4戰10分排在第4，出線形勢良好。
對科頓而言，這一夜意義非凡。上季他受傷患及場外問題困擾，狀態一度下滑，今季表現卻重現光芒，各項賽事已交出4入球3助攻。英格蘭將在星期五公布最新大軍名單，科頓有望藉良好表現打動主帥杜慈（Thomas Tuchel），重返「三獅軍團」。
賽後科頓表示：「我只想帶着笑容踢球，去年確實艱難，但今季球隊更團結，大家重新享受比賽。」主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）亦盛讚愛徒：「他不用再接近最佳狀態，因為他已經在那裡。他的努力與質素正是我們所缺少的。」
