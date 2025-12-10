WTT香港總決賽︱什麼是WTT?與ITTF關係?乒乓年終賽為何無樊振東?

WTT總決賽首度落戶香港，這項乒乓球年終賽今年總獎金高達130萬美元，賽事雲集世界男、女子單打前16位的高手，以及前8位的混雙組合，包括香港代表黃鎮廷／杜凱琹。

WTT在2019年才成立，大家可能對這名字有點陌生，到底WTT是什麼？它們跟國際乒聯（ITTF）又有什麼關係？以下逐一為大家解說。



去年WTT總決賽，王楚欽贏得男單冠軍。（Getty Images）

1. WTT是什麼？

WTT的全名是「世界乒乓球職業大聯盟」（World Table Tennis），簡稱WTT，為專責管理所有乒乓球相關商業及賽事業務的商業機構。



2. WTT與ITTF有什麼關係？

1926年創立的國際乒聯（ITTF）是監管全球各地乒乓球總會的管治機構，可以說是這項運動的最高權力架構。曾歷任中國隊總教練、中國乒協主席的徐寅生，曾在1995至1999年擔任主席，是首位也是至今唯一出掌此職的中國人。現任主席梳寧（Petra Sörling）來自瑞典，由2021年當選出任至今。



2019年ITTF創立附屬機構世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis, 簡稱：WTT），專責管理所有乒乓球相關商業及賽事業務。簡而言之，WTT算是隸屬ITTF的子公司或附屬公司。



前中國乒協主席劉國梁在WTT及ITTF均身居要職，在乒乓球界舉足輕重。（ITTF官網）

3. WTT有哪些關鍵人物？

WTT行政總裁為來自的澳洲丹頓（Steve Dainton），他之前一直同時兼任ITTF行政總裁多年，但由2026年1月1日起他會從ITTF崗位退下來，專注擔任WTT的CEO一職。



不過說到對WTT組織的影響力，前中國乒協主席劉國梁或許更大。他同時兼任WTT理事會及董事局主席，而且亦是ITTF的執行副主席，近日他再當選為ITTF的8名執行董事會副主席之一，即使今年已卸任中國乒協主席，依然是乒乓球界的權力核心。



4. WTT總決賽是什麼？今年賽事設有哪些項目？

WTT總決賽相當於乒乓球界的年終賽，由年度世界排名前16位的男、女子單打球手爭冠。今年除單打賽事外，同時增設混合雙打賽事，由世界排名前7位的混雙組合加上1對外卡隊伍爭奪冠軍。



單打賽事採取淘汰制，混雙賽事則會由8對組合分成兩組進行分組賽，每組頭兩名晉級4強，然而採取淘汰制。



5. WTT總決賽2025有多少獎金？

WTT總決賽2025總獎金高達130萬美元，是乒乓球界其中一項獎金最豐厚的賽事。



6. WTT總決賽2025有哪些球手參賽？

男子單打（男單）：

中國：王楚欽、林詩棟、向鵬、梁靖崑

日本：張本智和、松島輝空

瑞典：莫利加特（Truls Moregard）

法國：菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）、阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）、西門哥斯（Simon Gauzy）

巴西：卡達雲奴（Hugo Calderano）

中華台北：林昀儒

韓國：安宰賢（An Jae Hyun）

德國：邱黨、杜特（Benedikt Duda）

丹麥：連特（Anders Lind）



女子單打（女單）：

中國：孫穎莎、王曼昱、王藝迪、陳幸同、蒯曼、陳熠、石洵瑤

日本：早田希娜、張本美和、伊藤美誠、長﨑美柚、橋本帆乃香、大藤沙月

澳門：朱雨玲

韓國：申裕斌（Shin Yu Bin）、 朱芊曦（Joo Cheon Hui，原名朱家希）



混雙組合黃鎮廷／杜凱琹是今屆WTT總決賽香港隊唯一主場代表。（夏家朗攝）

混合雙打（混雙）：

中國：孫穎莎／王楚欽（外卡）；林詩棟／蒯曼

韓國：林鐘勳／申裕斌

日本：松島輝空／張本美和

香港：黃鎮廷／杜凱琹

印度：Manush Shah／Diya Chitale

巴西：卡達雲奴（Hugo Calderano）/高橋布魯娜（Bruna Takahashi）

西班牙：羅布斯（Alvaro Robles）/肖瑤茜（Mario Xiao）



樊振東去年底退出世界排名，不會參加今次賽事。（Getty Images）

7. 哪些著名球手不會參賽？為什麼？

WTT總決賽網羅多位世界前列球手，然而亦有部分高手成為「漏網之魚」，例如馬龍、樊振東、陳夢等頂級球手由於去年底已退出世界排名，沒有再參加WTT各站巡迴賽，因此不會參加今次的比賽。

