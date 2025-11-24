WTT香港總決賽2025門票資訊+賽程+參賽球員全名單　12.10紅館開賽

WTT香港總決賽2025將於12月10至14日在紅磡香港體育館上演，WTT排名頭16的男﹑女單，以及WTT排名前7的混雙再加一對憑外卡入圍的東道主，將來港爭奪冠軍及130萬美元總獎金。香港混雙組合黃鎮廷/杜凱琹已憑世界排名入圍，王楚欽、孫穎莎、王曼昱及張本智和與張本美和兄妹等好手，皆已取得參賽資格。

本文詳列WTT香港總決賽2025門票詳情、完整參賽球員名單及賽程。



WTT香港總決賽2025幾時舉行？

比賽日期、地點及賽程

比賽將於12月10至14日在紅磡香港體育館舉行，初步賽程如下：

12月10日：男﹑女單16強，混雙分組賽第一輪

12月11日：男﹑女單16強，混雙分組賽第二輪

12月12日：男﹑女單8強，混雙分組賽第三輪

12月13日：男單8強﹑女單4強﹑混雙4強及決賽

12月14日：男單4強及決賽﹑女單決賽

WTT總決賽2025幾時賣飛？

比賽售票方式及詳情

WTT香港總決賽2025將分階段售票。登記成為WTT球迷，可在11月3日上午10:00至11月4日晚上23:59期間，透過UUTIX或貓眼優先購票，Trip.com會員亦享有同等優先購票權。11月5日上午10:00開始則在URBTIX城市售票網公開發售，隨後於11月6日上午10:00在UUTIX、貓眼和Trip.com平台發售。

WTT總決賽2025門票幾錢？

比賽門票價格種類

WTT香港總決賽2025的票價按賽程階段分為三個等級。

階段一：男、女單16強+混雙頭兩輪小組賽

票價：$320、$430、$640、$850、$1350

階段二：男、女單8強+混雙第三輪小組賽及4強

票價：$430、$640、$960、$1180、$1780

階段三：男、女單4強及決賽+混雙決賽

票價：$530、$750、$1180、$1500、$2200

其中最頂級門票「總決賽包廂」與球枱距離最近，購賣「總決賽包廂」的球迷，可通過專用入口，毋須排隊直通賽場。

WTT香港總決賽2025參賽球員？

香港乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，早前在WTT倫敦球星挑戰賽決賽不敵中華台北的林昀儒/鄭怡靜，奪得亞軍，獲420分WTT總決賽排名分進帳，以總分2370分暫列第4位，與印度組合提早鎖定WTT總決賽資格。

本文持續更新WTT香港總決賽2025的參賽球員名單，比賽共有男單、女單及混雙3個項目。

男單：

中國：王楚欽﹑林詩棟、向鵬、梁靖崑

日本：張本智和、松島輝空

德國：邱黨、杜特（Benedikt Duda）

巴西：卡達雲奴（Hugo Calderano）

法國：菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）、阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）、西門哥斯（Simon Gauzy）

瑞典：莫利加特（Truls Moregard）

丹麥：連特（Anders Lind）

中華台北：林昀儒

韓國：安宰賢（An Jae Hyun）

女單：

中國：孫穎莎﹑王曼昱﹑陳幸同﹑蒯曼、陳熠、王藝迪、石洵瑤

日本：早田希娜、張本美和、橋本帆乃香﹑大藤沙月、伊藤美誠、長﨑美柚

澳門：朱雨玲

韓國：申裕斌（Shin Yu Bin）、 朱芊曦（Joo Cheon Hui，原名朱家希）

混雙：

中國：林詩棟／蒯曼（中國）

韓國：林鐘勳／申裕斌（韓國）

日本：松島輝空／張本美和（日本）

香港：黃鎮廷／杜凱琹（香港）

印度：Manush Shah／Diya Chitale

巴西：卡達雲奴（Hugo Calderano）/高橋布魯娜（Bruna Takahashi）

西班牙：羅布斯（Alvaro Robles）/肖瑤茜（Mario Xiao）

香港混雙組合杜凱琹﹑黃鎮廷獲得WTT總決賽混雙資格。（WTT圖片）

WTT香港總決賽參賽球員名單｜韓國的林鐘勳/申裕斌。（Getty Images）

WTT香港總決賽參賽球員名單｜中國的王楚欽、孫穎莎，兩人分別出戰男、女單。（Getty Images）

WTT香港總決賽參賽球員名單｜日本的早田希娜。（Getty Images）

WTT香港總決賽參賽球員名單｜法國的勒邦兄弟。（Getty Images）

