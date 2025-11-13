全運會．乒乓｜黃鎮廷僅負王楚欽　絕地反擊獲大讚「壓迫感很強」

香港乒乓球代表黃鎮廷在昨晚（12日）出戰男單16強，硬撼代表北京的「一哥」王楚欽，結果激戰七局僅負3：4，第六局更曾上演絕地大反擊，精彩表現賽後獲對方盛讚。



黃鎮廷僅以局數3：4不敵王楚欽。（全運會）

黃鎮廷開局較為手緊，第一局先輸5：11，但之後開始上力，打出多變的球路令王楚欽未能控制場面，以連續兩局11：9反超前。王楚欽重整旗鼓後回敬兩局11：5，領先至局數3：2。

全場最精彩的時刻在第六局發生，當時王楚欽已領先至8：3，以為即將順利過關之際，黃鎮廷卻未有放棄開始絕地反擊，竟一度連取7分，即使北京隊曾叫暫停亦未有中止氣勢，以11：9將比賽帶到決勝局。去到最後一局，王楚欽頂住壓力發揮較佳水平，黃鎮廷在一個擦網球出界後以5：11落敗，總局數輸3：4，止步男單16強。

王楚欽在賽後表示自己打得有點保守，並大讚黃鎮廷發揮出色：「他今天給了我很強的壓迫感，賽前我沒想到他會打出這樣的球。能在第七局贏下這樣的比賽，我很開心，這種心態上的錘煉非常有價值。」他同時感嘆「全運會每天都有所謂的爆冷」，對中國運動員來說是意義特殊。

黃鎮廷則透露了對方在賽後主動向他表示「你每次打運動會特別強」。兩人曾在杭州亞運四強相遇，當時王楚欽亦是經歷一場精彩激戰後才以局數4：2勝出。