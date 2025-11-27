歐聯｜ 阿仙奴3：1勝拜仁　利物浦1：4敗於燕豪芬

歐聯11月26日繼續舉行第五輪賽事，其中阿仙奴3：1勝拜仁慕尼黑；利物浦1：4敗於燕豪芬。



阿仙奴對拜仁的賽事，上半場22分鐘，添巴（Jurrien Timber）在布卡約沙卡（Bukayo Saka）助攻下入球，助阿仙奴先開紀錄。至32分鐘，拜仁由蘭納特卡爾（Lennart Karl）建功扳平對手。

換邊後，馬杜基（Noni Madueke）於69分鐘入球，阿仙奴重新領先。於75分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）助阿仙奴錦上添花，以3：1擊敗對手。

利物浦對燕豪芬的賽事，上半場6分鐘，比列錫（Ivan Perišić）操刀罰球入網，助燕豪芬先開紀錄。10分鐘後，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在加普（Cody Gakpo）助攻下扳平。

換邊後，Guus Til在56分鐘入球，助燕豪芬再度領先。於73分鐘，Couhaib Driouech助燕豪芬擴大領先至3：1。至補時階段，Couhaib Driouech梅開二度，協助燕豪芬以4：1大勝對手。

同日歐聯賽事結果

哥本哈根 3：2 卡拉特

帕福斯 2：2 摩納哥

阿仙奴 3：1 拜仁慕尼黑

馬德里體育會 2：1 國際米蘭

法蘭克福 ０：3 阿特蘭大

利物浦 1：4 燕豪芬

奧林比亞高斯 3：4 皇家馬德里

巴黎聖日耳門 5：3 熱刺

士砵亭 3：０ 布魯日