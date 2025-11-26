歐聯｜巴西新星艾斯迪華奧光芒蓋耶馬　車路士主場3球大破巴塞

在昨日（25日）上演的歐洲聯賽冠軍盃（歐聯，又譯：歐冠）的首階段比賽中，車路士在主場史丹福橋以3：0大勝十人應戰的巴塞隆拿。主隊的巴西新星翼鋒艾斯迪華奧（Estevao Willian）攻入一記精彩的個人表演入球，今仗光芒完全蓋過巴塞的天才球員耶馬（Lamine Yamal）。



歐聯 車路士3：0巴塞隆拿。（Getty Images）

主場出擊的車路士，在24分鐘先藉祖利斯古迪（Jules Kounde）的烏龍球領先 1：0，然後巴塞隊長朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）於半場前兩黃一紅被逐，局勢開始全面傾向主隊。

歐聯 車路士3：0巴塞隆拿。（Getty Images）

換邊後的10分鐘，18歲的艾斯迪華奧帶來了令主場熱血沸騰的一幕：他在右路接球後，先是巧妙擺脫了古巴斯（Pau Cubarsi）的緊纏，再頂住了巴迪（Alejandro Balde）的防守，最後勁射直飛網頂，門將祖安加西亞（Joan Garcia）欲救無從，將比數拉開至 2：0。這個「一條龍」式的精彩入球，是他今季的第3個歐聯入球，球會及國家隊入球則累積至第10個。

車路士在餘下時間繼續控制戰局，利安戴納（Liam Delap）在73分鐘錦上添花，助「藍戰士」鎖定3：0勝局。當艾斯迪華奧在兩分鐘後被換出時，全場主場球迷為他起立鼓掌，形成強烈對比的是，客隊的耶馬被換出時則遭到球迷的噓聲。

歐聯 車路士3：0巴塞隆拿。（Getty Images）

這名巴西國腳賽後在鏡頭前難掩興奮，直言這是他職業生涯至今的最佳時刻：「我現在的心情難以言喻，這絕對是一個完美的夜晚，我對所發生的一切充滿感恩。希望這只是個開始。」

他回憶起單騎入球的「神奇時刻」時謙稱：「一切發生得太快，我只是找到空間，然後用我的方式穿梭過去，再射入那個球。這對我的生涯是如此特別的一刻。我希望能射入更多。」

歐聯 車路士3：0巴塞隆拿。（Getty Images）

今場比賽過後，車路士以5戰10分升上第5，巴塞則以7分排在第15。8輪比賽過後前8名的球隊將可直接晉級16強。