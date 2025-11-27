歐聯｜ 巴黎聖日耳門5：3勝熱刺　域天拿演帽子戲法

歐聯11月26日繼續舉行第五輪賽事，其中巴黎聖日耳門（PSG）以5：3熱刺。



圖為2025年11月26日歐聯賽事，李察利臣（Richarlison）為熱刺先開紀錄。（Getty Images）

巴黎聖日耳門對熱刺的賽事，李察利臣（Richarlison）在上半場35分鐘入球，為熱刺打破僵局。至45分鐘，域天拿（Vitinha）為PSG取得入球，半場打成1：1。

圖為2025年11月26日歐聯賽事，域天拿（Vitinha）在下半場操刀罰球。（Getty Images）

下半場，高路梅安尼（Randal Kolo Muani）於50分鐘建功，助熱刺再度領先對手。 但短短3分鐘後，域天拿梅開二度，兩軍再度打和。於59分鐘及65分鐘，法比安雷斯（Fabián Ruiz）及Willian Pacho分別入球，將比數改寫至４：２。

於73分鐘，高路梅安尼（Randal Kolo Muani）梅開二度，縮窄兩軍差距。但2分鐘後，域天拿以罰球上演帽子戲法，令比數改寫至5：3。

同日歐聯賽事結果

哥本哈根 3：2 卡拉特

帕福斯 2：2 摩納哥

阿仙奴 3：1 拜仁慕尼黑

馬德里體育會 2：1 國際米蘭

法蘭克福 ０：3 阿特蘭大

利物浦 1：4 燕豪芬

奧林比亞高斯 3：4 皇家馬德里

巴黎聖日耳門 5：3 熱刺

士砵亭 3：０ 布魯日