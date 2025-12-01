英超｜柏基達荒謬行為領紅　歸咎承受兩年調查壓力：我不是完美的

在昨晚（30日）英超韋斯咸主場以0：2不敵利物浦的賽事中，盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）在比賽末段被球證驅逐出場，再度引發外界關注。柏基達將自己這次被形容為「荒謬」的舉動，歸咎於過去近兩年來，英國足總對他進行的假波調查所帶來的沉重心理壓力。



英超 韋斯咸中場柏基達被逐離場。（Getty Images）

柏基達在比賽尚餘六分鐘時，因不滿球證判罰己方犯規而喋喋不休地爭辯，甚至連紅軍門將艾利臣亦嘗試勸阻但無效，最終連續被出示兩張黃牌被逐，導致球隊在剩餘時間以十人應戰。

這個離奇舉動被天空體育的評述員形容為「荒謬行為」。賽後，柏基達在社交平台X上，直接回應了這段評論：「在沒有從足總得到任何心理支援的情況下，讓你的生活和職業生涯被影響兩年，是荒謬的。也許這個荒謬的行為，正正反映了我不得不忍受的一切，而且看來，我還得繼續忍受！我很抱歉我不是完美的。」

英超 韋斯咸中場柏基達被逐離場。（Getty Images）

英超 韋斯咸中場柏基達被逐離場。（Getty Images）

柏基達所指的「忍受」，是他去年五月被英國足總正式起訴，指控他涉嫌在多場英超比賽中故意領取黃牌，從而影響博彩市場。他當時面臨可能被終身停賽的風險，亦導致他原本接近加盟曼城的8500萬英鎊轉會交易告吹。雖然他最終在今年七月被獨立監管委員會裁定假波指控不成立，成功脫罪，但案件仍然對他造成影響。

柏基達在帖子中繼續寫道：「我知道現在的我可能會被視為惡人。要承受我生活和心靈中所發生的這一切很艱難。我會繼續努力確保它們不會對我造成更深的影響。這並不能為我的被逐找藉口，所以我向球迷和隊友道歉。」

這場比賽前，柏基達剛因累積五張黃牌而完成停賽，這次紅牌將讓他再次被罰停賽。韋斯咸領隊紐奴表示，他將會先與柏基達溝通，試圖了解他行為背後的原因。