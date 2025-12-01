英超｜阿仙奴完成魔鬼賽程　阿迪達嘆錯失贏波機會：要學習的一課

阿仙奴連續面對三場硬仗，由北倫敦打吡開始、歐聯鬥拜仁慕尼黑以及昨晚撼車路士，，最終以兩勝一和的成績完成「魔鬼賽程」。雖然整體表現正面，但領隊阿迪達賽後承認，在對手少踢一人的情況下未能贏波，是兵工廠需要學習和改善的一課。



英超 車路士1：1阿仙奴。（Getty Images）

這場在史丹福橋球場舉行的打吡戰充滿火藥味，上半場38分鐘，車路士中場卡些度搶截時直接踏中馬連奴的脛部，經VAR介入後被判紅牌離場，這是車路士今季第六張紅牌。不過，十人應戰的藍戰士在下半場初段，卻憑查洛巴的頭槌先開紀錄。阿仙奴隨後由馬連奴在59分鐘接應沙卡傳中追成 1：1平手完場。

阿仙奴在積分榜上領先次席的曼城5分，並將球隊各項賽事不敗紀錄延續至17場。

沙列巴受傷缺陣 罕見同時失去正選雙中堅

阿仙奴今仗面對的其中一個最大挑戰是傷兵困擾。阿迪達證實，在對陣拜仁的周中賽事中失去杜沙特，而後防核心沙列巴亦在賽前訓練中意外受傷缺陣，需要接受進一步檢查。這意味著阿仙奴自2021年8月以來，首次在英超賽事中同時失去正選雙中堅加比爾和沙列巴。

阿迪達被迫派出基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）和軒卡派爾（Piero Hincapie）這對從未合作過的防線組合，他表示球隊在缺少主力如奧迪加特、約基利斯（按：兩人今仗後備上陣）、夏維斯等人的情況下，隊伍必須作出應變。

儘管這一星期的賽程極為艱難，但阿迪達總結：「我認為總體來說這是非常正面的一周，因為難度是巨大的。」但他對賽果仍有遺憾：「但我有這樣一種感覺，今天我們應該、可以贏得這場比賽，但我們沒有做到。這就是一個需要學習的地方。」

阿迪達不忘讚揚替補球員的表現，特別是兩位中堅：「最棒的是，你有那麼多渴望上陣、願意互相配合的球員。今天對所有人來說都是一場很棒的學習，也讓我們確定，無論誰在場上，他們都會表現出色。」至於稱傷的加比爾，預料需數周時間才能復出。