英超︱利物浦作客2：0挫韋斯咸　伊沙克聯賽開齋　沙拿後備未上陣

英超聯賽近況極頹的利物浦作客韋斯咸，備受壓力的主帥史諾終將今季狀態低迷的射手沙拿貶落後備。

中鋒伊基迪基亦先列後備，前線由加盟後一直缺態的伊沙克任正選，域斯、加普在兩翼輔助，三中場蘇保斯拿爾、格雲貝治、麥亞里士打從後支援。利物浦變陣下攻勢稍有改善，半場雙方踢成0：0，下半場伊沙克攻入加盟利物浦後首個英超入球，助紅軍領先1：0，利物浦終以2：0擊敗韋斯咸，全取3分。



英超聯賽利物浦作客韋斯咸，今季狀態低迷的射手沙拿貶落後備。（Getty Images）

利物浦近況極頹 沙拿罕有貶後備

史諾上季甫加盟利物浦，即領軍贏得英超聯賽冠軍，可是今季在陣容大變下，經過季初連場幸運勝仗，戰績突然陷入斷崖式下滑，近12場比賽已經輸掉9場。周中歐聯在主場晏菲路出戰，面對他昔日慣常在荷甲面對的燕豪芬，竟大敗1：4。他承受的壓力，不問而知，今場即使要作客，但面對韋斯咸相信已不容再失，他亦終於變陣收起續約以來表現持續未如理想的沙拿。

利物浦今場在變陣下反客為主，由開賽起上半場大部分時間均主導攻勢，惟射門機會不是遭伊沙克悉數浪費，就是被韋斯咸門將艾路拿救出。38分鐘利物浦有一次入球黃金機會，加普前線開路，回後讓域斯起腳，可惜這位德國國腳射門欠角度，艾路拿將皮球一抱入懷。上半場韋斯咸只得兩次射門，均未能命中龍門，利物浦5射3中，亦未能取得入球，半場雙方踢成0：0。

伊沙克射入加盟後英超首球 60分鐘利物浦領先1：0

下半場初段利物浦表現未見改善，反讓韋斯咸偶爾有機會在外圍放冷箭。58分鐘沙拿為首的後備球員熱身，戰情膠着之際忽然有變化，加普左路接應，韋斯咸一班守將以為他越位無甚反應，讓伊沙克近柱輕鬆快腳射入，利物浦60分鐘領先1：0。

今夏破紀錄以1.25億英鎊天價加盟的伊沙克，終射入加盟紅軍以來的首個聯賽入球。9月下旬聯賽盃對修咸頓一仗，伊沙克已取得士哥，可是在英超聯賽遲遲未有進帳，直至今仗才取得突破。

英超聯賽伊沙克終射入加盟利物浦後的首個聯賽入球。（Getty Images）

柏基達尾段連領兩黃牌被逐 加普補時奠勝

伊沙克入球後不久卻被收起，68分鐘由伊基迪基入替。75分鐘域斯亦被換出，居迪斯鍾斯後備出場。利物浦領先下再次主導比賽，83分鐘韋斯咸中場柏基達（Lucas Paquetá）領黃牌後，向球證強烈投訴又拍掌諷刺，球證隨即給他第二面黃牌，遂以紅牌被逐，韋斯咸餘下6分鐘十人應戰。

補時2分鐘，祖高美斯禁區邊傳中，加普近門接應，胸口控定後轉身射入，利物浦領先至2：0。利物浦有驚無險下2：0作客擊敗韋斯咸，全取3分後，13仗後與曼聯同得21分，但得失球差不及對方緊隨其後排第八位。