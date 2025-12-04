英超｜維拉反勝白禮頓降班區殺上前三 艾馬利「解難能力」成關鍵
撰文：威廉神
出版：更新：
阿士東維拉在昨晚（3日）英超作客白禮頓的比賽中，一度落後兩球，最終憑藉出色韌力以4：3反敗為勝，以27分升上第三位。艾馬利迅速發現問題並加以解決，他本人也形容這就像是今個球季的縮影。
維拉在開賽29分鐘落後至0：2，當時艾馬利顯得十分焦躁，不停在場邊高聲呼喊，今仗梅開二度的前鋒屈堅斯在賽後打趣說：「我在場上其實聽不到內容，他都幾乎叫喊到失聲了。」他隨後表示艾馬利「要求非常高，非常熱情，這就是我們表現出色的原因。」
艾馬利在訓練中往往能精準發現球員的不足，繼而提出針對性要求，而這種出色的「解難能力」，再次成為維拉的成功關鍵。例如他曾在訓練中要求中場阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）多利用頭槌攻門 ，結果奧拿拿便以頭槌攻入維拉的第三球。
今場比賽的過程，的確與維拉整個賽季經歷相似，艾馬利表示：「球員迅速反應，堅守球隊的作戰計劃，從不放棄。我們保持作戰心態和韌性，這真的很出色。」維拉在開季首四場比賽中破門乏力，更一度身處降班區，但在此後的16場比賽中，只有一場未能取得入球， 近十場英超贏了八場後已躋身前三。
維拉將在本周六（6日）重返主場，艾利馬領軍再度與舊主阿仙奴交手，隨時進一步逼近對方的榜首地位。
