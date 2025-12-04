英超｜利物浦沙拿連續兩場未獲正選　史諾透露對方不喜歡做後備

利物浦在昨晚（3日）英超主場對新特蘭的比賽中，憑藉對手的烏龍球，驚險地以1：1逼和，避免了又一場令人失望的敗仗 。



英超 利物浦1：1新特蘭。（Getty Images）

開季至今表現硬淨的新特蘭，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）在67分鐘遠射，雲迪積克封阻改變方向下艾利臣欲救無從，一度取得領先。戰至81分鐘，利物浦前場逼搶得手，域斯（Florian Wirtz）在禁區內接應冷靜推橫起腳，省中洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）後入網，這球計算為烏龍球，最終雙方和氣收場。

新特蘭以23分排第6，利物浦少1分排在第8。

史諾今仗連續第二場聯賽將沙拿列作後備，在此之前沙拿對上一次沒有出現在英超正選陣容中，已經要數到2024年4月。不過與上仗對韋斯咸全場未上陣不同，史諾今仗在半場互交白卷時，以沙拿入替未有建樹的加普 。

賽後，這個荷蘭籍教練再度回應了將沙拿列為後備的戰術部署，他強調面對新特蘭高強度的比賽節奏，球隊需要多於11名球員來應付。他在賽前曾透露，沙拿雖然不喜歡被排除在正選陣容外 ，但其反應符合頂級職業球員的標準。

史諾表示，沙拿在對韋斯咸的比賽翌日和前一天都進行了刻苦且良好的訓練，對隊友也表現得非常積極，他盛讚對方：「從這方面來說，他就是一個榜樣。他在上陣時是榜樣，現在沒有上陣時也是一個榜樣 。」他補充指，球隊有沙拿、基艾沙和居迪斯鍾斯等球員在後備席上待命，形容這是一件好事 。