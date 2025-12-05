英超｜曼聯遭逼和阿莫林憤怒兼沮喪　換人被批保守直言不後悔

曼聯在昨晚（4日）英超主場迎戰韋斯咸，憑達洛治入球一度領先，但最終在比賽末段被扳平，以1：1握手言和，令紅魔錯失升上聯賽第五位的機會。



英超 曼聯1：1韋斯咸。（Getty Images）

曼聯在上半場表現平平，但在58分鐘打破僵局，卡斯米路射門省中後衛，皮球卻落在禁區內的達洛特腳下，他冷靜起腳射入網窩，終結了他逾兩年的英超入球荒。然而，83分鐘韋斯咸利用角球機會造成門前混亂，最終由蘇加圖馬加沙（Soungoutou Magassa）建功，成功在奧脫福搶走一分。曼聯在10月曾短暫復甦錄得英超三連勝，之後近五場卻只得一勝，主場球迷在完場哨聲響起時，發出了零星的噓聲。

英超 曼聯1：1韋斯咸。（Getty Images）

賽後曼聯主帥阿莫林在記者會上沒有掩飾情緒，當被問及對比賽的評價時，這位葡萄牙教練直言：「沮喪、憤怒，就是這樣。」

他特別對球隊的失球方式感到不滿，韋斯咸的入球源於一次看似無害的長傳，但曼聯的防線未能有效處理，讓皮球彈過中堅約羅的頭頂，導致隨後韋斯咸贏得角球並藉此扳平。阿莫林認為，這不是球隊失去控制權的典型情況，問題在於球員對第二點（second ball）的處理。

沒有失去控制權 第二點處理出問題

阿莫林強調：「（失球）來自一個長傳，他們在三名球員之間贏得了第二點，所以我們需要做得更好。」他直言韋斯咸是一支身材高大的球隊，而「我們不能讓他們獲得（那樣的）角球機會」。他認為，在領先的情況下，球隊必須學會將防線推離危險區域，並更好地控制比賽。

今仗部分評論認為阿莫林的換人過於保守，他在下半場換入了約羅、多古，又用烏加迪和美臣蒙特取代進攻球員舒克斯和根夏。

英超 曼聯1：1韋斯咸。（Getty Images）

阿莫林堅稱他對自己的決定「不後悔」，並再度解釋換人是為了解決不停失去第二點的問題，並強調單純在前場增加人手不一定能贏得控球權，「我當時的目的就是這樣」。他又反駁了球隊「倒退」的說法，指出失球是一個由長傳引發的、本來可以控制的局面，告誡球隊在這種關鍵時刻必須做得更好。

曼聯今仗過後以14戰22分排在第八，接下來將在下周一深夜作客仍未開齋的榜尾狼隊。韋斯咸則跌入降班區，得12分排第18。