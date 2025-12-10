WTT香港總決賽｜朱雨玲澳門覓第二人生　歷高低起跌後落敗仍感恩

香港首度舉辦的WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025），紅磡香港體育館只設一張球檯，首日上演今年美國大滿貫女單決賽翻版。賽事唯一澳門球手朱雨玲積中國新星陳熠激戰68分鐘，最後以3：4飲恨。

30歲的朱雨玲賽後直言「筋疲力盡」，2025年是她正式回歸的一年，此前她曾經是中國隊的希望之星、登上過世界第一，卻遇上連環不幸，早前擊退癌魔，在澳門展開乒乓的第二人生。踏上紅館的WTT總決賽舞台，雖落敗仍心存感激，「很開心可以回歸打比賽」。



朱雨玲（左）與陳熠上演WTT美國大滿貫的決賽翻版。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽16個女子單打的名額，全是東亞球手的臉孔，中國、日本共佔13席，朱雨玲是全場唯一的澳門代表。面對中國隊的後起之秀陳熠，兩人在今年7月的美國大滿貫決賽碰頭。朱雨玲今仗是較下風的一方，全場也在追趕陳熠，力追至3：3，她在決勝局未嘗一敗，卻以8：11飲恨，無緣首圈。

「自2016年後，再度來到香港比賽當然開心。」作為「澳門人」的朱雨玲以頗流利的廣東話作答、沒有太多口音，她續說：「真的很感激，我從來都沒有想過自己可以回來打比賽，甚至可以打到現在。」確實，30歲的朱雨玲的乒乓生涯並不平坦。

朱雨玲是今屆唯一澳門球手。（夏家朗攝）

朱雨玲5歲接觸乒乓球，9歲進入四川省隊，從二隊到一隊，克服不同的挑戰，她曾因態度散漫而被二隊教練體罰，為了脫離該教練，她以一隊為目標，憑着這股氣勢，在2010年成為史上最年輕的世青賽冠軍。

朱雨玲其後如願晉身一隊，但發展非一帆風順，她曾經落入被國家隊淘汰的邊緣，朱雨玲及時回勇，在隊內大循環名列前茅，成為中國隊的主力之一。2016年里約奧運，朱雨玲成為中國隊團體賽的後備，縱然未能上場，當時她以東京奧運為目標，其後更一度登上世界第一。

+ 3

為備戰東京奧運，日本女乒展示強大的衝擊力，當中伊藤美誠更曾擊敗多名中國隊球手，朱雨玲在2018年的瑞典公開賽慘吞伊藤0：4，然後受到中國球迷在網上冷嘲熱諷。伊藤美誠變成國乒的最大敵人，當時孫穎莎等後起之秀，紛紛擊敗這日本球手，從而取得上位機會，朱雨玲在國家隊上陣時間愈來愈少。

正如當初落入被中國隊淘汰的邊緣，朱雨玲奮力翻身，為了東京奧運資格放手一搏。2020年，是朱雨玲連環不幸的一年，在世界錦標賽選拔賽力克孫穎莎，以為步近東奧，卻迎來世紀疫情，奧運會史上首次延後一年，她在身體檢查中驗出甲狀腺癌。朱雨玲曾經要求以保守治療的方式、避免做手術，但她被領導勸退，反覆多時，她終在2021年決定做手術，當時她已知道乒乓生涯已來到最終章。

幾經波折，朱雨玲還是放不下乒乓球。（夏家朗攝）

朱雨玲術後積極鑽研學術方面，報讀管理學的博士課程，成功完成博士學位，並在天津大學擔任講師，但她心愛的乒乓一直在她心中擁有位置。2024年2月，朱雨玲藉人才引進計劃轉籍澳門，同時擔任澳門女子隊的教練，澳門9月舉辦WTT賽事，有意向朱雨玲發外卡，雖然她曾經猶疑，最後還是重拾球拍，在澳門展開乒乓的第二人生。

朱雨玲自上年9月回歸賽場，因為排名不足，低組別賽也看到她的身影，2025年7月的WTT美國大滿貫封后，世界排名回歸前列，同時取得今年WTT總決賽的席位。

朱雨玲披上澳門的球衣，展開乒乓的第二人生。（夏家朗攝）

2025年是朱雨玲正式回歸的一年，從1月打到12月，她坦言筋疲力盡，「WTT總決賽是今年最後一個比賽，今年從1月多哈到現在，打了十多個比賽，由4月起接近，我已經筋疲力盡了，無論是在體力上或是精神上，所以我最期待是一個假期，好好調整自己。」

朱雨玲從中國隊到擊退癌魔，再在澳門覓得乒乓的第二人生，如此勵志的人生故事，她希望繼續努力，好好書寫下去，「我沒有想過如何啟發別人，繼續做好自己吧！」