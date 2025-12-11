WTT香港總決賽｜黃鎮廷杜凱琹激戰40分鐘取首勝　惡鬥中國添信心

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹再度在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）登場，今晚（11日）鬥印度組合，爭取主場第一勝，結果「黃杜配」激戰40分鐘，決勝局連取10分奠勝，拿下在香港主場的首場勝仗。



黃鎮廷／杜凱琹今晚再度在紅館登場。（梁鵬威攝）

港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹連續三晚在紅館登場，周三首場先不敵中國「世一」組合林詩棟／蒯曼，今晚與印度組合Manush Shah／Diya Chitale，力爭今年賽事第一勝。

接連兩晚晚上出戰，今晚紅館約5成觀眾入場支持，「黃杜配」早段較快入局，首局以11：7先拔頭籌，第二局延續強勢，開出一段7：0攻勢，以11：3再下一城，距離贏波只差一局。印度組合第三局調整，嘗試採取主動的黃杜配失誤增加，以一局4：11扳回一城。黃杜配與對手第四局初段比分緊咬，隨後被拉開至6：10，這對港隊組合一口氣連取4分，追至「刁時」惜未能完成反勝，以10：12追成2：2。

面對印度組合，黃杜配開局取得2：0領先。（梁鵬威攝）

杜凱琹在決勝局初段接連失誤，港隊一度落後1：4，幸好及時調整，追回4：4平手，加上幸運之神眷顧，兩次幸運球得分，港隊愈打愈順，結果一口氣連贏10分，以11：4奠定勝局，力戰40分鐘擊敗印度組合，取得今年賽事的首場勝仗。

黃杜配一度被追成2：2平手，他們直言一度出現自我懷疑。（梁鵬威攝）

從領先兩局，到被追成平手，決勝局再連贏10分奠勝，黃鎮廷／杜凱琹經歷過山車一仗，黃鎮廷坦言一度懷疑過自己，「當我們領先2：0時，沒有想過開局如此順利，第3、4局對手的無謂失誤減少，加上我們繼續積極進攻增添失誤，一上一落造成差距，當刻我們都有點自我懷疑，幸好我們互相扶持，不要太在意失誤，相信自己就可以。第5局我們有運氣取分，加上對方失誤增多，最後贏波而回，多謝球迷們的一直支持。」

杜凱琹之前出戰混合團體世界盃時，隊友吳詠琳手持公仔讓她冷靜，這一幕在網上瘋傳，阿杜坦言今仗情緒起伏大，身邊的黃鎮廷笑說下次由他手持公仔。

（梁鵬威攝）

黃鎮廷與杜凱琹決勝局連贏10分奠勝。（梁鵬威攝）

黃鎮廷／杜凱琹取得1勝1負，仍然有望爭取出戰，明晚6時鬥孫穎莎／王楚欽一戰不容有失，他們希望從今場勝仗獲得信心，明日衝擊「莎頭組合」，杜凱琹說：「我們確實落在『死亡之組』，兩對中國組合實力強頑，我們最多在『莎頭』組合身上拿下兩局，希望今場在主場有更多發揮。」

黃鎮廷續說：「若然今場（對印度）落敗就沒有機會，至少今場贏了，大家仍有爭出線的希望，期望明天可以在主場突破一次，擊敗王楚欽及孫穎莎。」