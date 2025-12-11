WTT香港總決賽︱孫穎莎王楚欽混雙兩戰兩勝　林詩棟末段放笑彈

WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025），王楚欽周三晚驚濤駭浪下在男單16強絕地反勝日本小將松島輝空後，周四（11日）下午再次與拍檔孫穎莎在混雙分組賽上陣。

「莎頭組合」對手是兩位國家隊年輕隊友林詩棟與蒯曼，4人合演一場精彩比賽，尾段一宗小事故更讓林詩棟大放笑彈，引得孫穎莎與王楚欽大笑。

攝影：梁鵬威



WTT香港總決賽︱孫穎莎／王楚欽在混雙分組賽大戰「世一」組合林詩棟／蒯曼。（梁鵬威攝）

WTT香港總決賽︱孫穎莎王楚欽混雙再出場 大戰林詩棟蒯曼

WTT香港總決賽混雙8對組合分成兩組，持外卡參賽的王楚欽／孫穎莎目前世界排名第三，被編入與世界排名第一的國乒隊友組合林詩棟／蒯曼，世界排名第五的香港組合黃鎮廷／杜凱琹，以及世界排名第九的印度組合Manush Shah／Diya Chitale同組，4隊力爭其中兩個準決賽席位。

「莎頭組合」昨日僅花26分鐘便擊退印度的Manush Shah／Diya Chitale，今日這對世界排名第三的混雙拍檔，與目前的「世一」組合林詩棟／蒯曼交手，高手過招第一局戰情已扣人心弦。

WTT香港總決賽︱孫穎莎／王楚欽在關鍵分處理明顯較林詩棟／蒯曼成熟。（梁鵬威攝）

WTT香港總決賽︱兩對中國拍檔高質較量 莎頭組合關鍵分處理勝一籌

首局初段雙方互相試探，得分梅花間竹，多次平手，中段開始兩隊不斷出現高質素的對拉，看得觀眾不停緊張驚呼。戰至8：8時王楚欽扣殺得手，「莎頭組合」把握機會連拿兩分率先得局點，接着輪到林詩棟擊球得分，他與蒯曼追至10：10刁時，之後再戰至11：11。關鍵時刻，林詩棟打失，孫穎莎、王楚欽今次抓住局點先贏13：11。

第二局「莎頭組合」乘上局餘威帶開4：0、5：1，表現出色的林詩棟與蒯曼奮力逐分追上，落後3：6時連得4分，以7：6反超前。之後雙方打成7：7、8：8、9：9、10：10，4度同分並再次刁時，孫穎莎、王楚欽又一次在局尾把握機會連取兩分，以12：10再勝一局，局數領先至2：0。

WTT香港總決賽︱林詩棟在比賽末段放笑彈，到賽後握手時孫穎莎、王楚欽仍在笑。（梁鵬威攝）

WTT香港總決賽︱最後一分重打 林詩棟一句話引全場大笑

雙方實力和演出均相當接近下，林詩棟／蒯曼連失兩局後明顯氣餒，就算第三局領前2：0，孫穎莎／王楚欽連贏3分反超前。就算教練叫暫停，林詩棟／蒯曼仍未能「止血」再失兩分，落後至2：5。之後他們一度追近至4：6、5：7，但孫穎莎／王楚欽隨即再得3分，領先至10：5獲得比賽點。

最後一分，「莎頭組合」看似再次得分，惟裁判決定那一球要重打，林詩棟突然爆出一句：「要不就這樣吧，反正我們也追不回來了！」引得王楚欽、孫穎莎一齊大笑，全場球迷隨即起哄。

這宗小事故無阻比賽發展，孫穎莎／王楚欽順利再得一分，以11：5再勝一局，以3：0擊敗林詩棟／蒯曼，在分組賽兩戰兩勝，晉級4強的機會高唱入雲。明日「莎頭組合」會在最後一輪分組賽面對香港組合黃鎮廷／杜凱琹。