桌球｜吳安儀挫世界第9艾倫　創排名賽新歷史：女子球手可以做到

香港桌球代表吳安儀在周四（11日）晚於英國黑池舉行的排名賽Shoot Out（單局限時賽）首圈賽事中，以 37：34 擊敗了世界排名第九、賽事前冠軍的北愛爾蘭名將麥克艾倫（Mark Allen），再為女子桌球手寫下新歷史。



吳安儀擊敗名將麥克艾倫。（WST）

Shoot Out 採用限時 10 分鐘的單局決勝制，頭五分鐘每桿限時 15 秒，後五分鐘每桿限時 10 秒，節奏比起傳統桌球快得多，並在2017年起晉升為排名賽。

面對頂級球手艾倫，吳安儀冷靜應戰打出一桿 25 度，成功拉開 16 分優勢。在比賽進入最後不足一分鐘的時候，艾倫成功連入兩個紅波及兩個粉波追至只差 3 分，但在嘗試組合球（plant）時失誤未能得手。最終，吳安儀以 37：34 險勝晉級。

這場勝仗，令吳安儀成為首位在桌球排名賽中擊敗世界排名前十男球手的女子球員。

吳安儀在接受訪問時笑指賽事有電視直播，在香港的父親亦有收看，並表示希望這場勝利能改變外界對女子桌球的看法：「我希望這能幫助人們意識到，桌球不只是一項男性運動。女性也可以打桌球，希望未來有更多人加入我們的運動。」

香港今次共有三位球手出戰，除了吳安儀成功晉級之外，張家瑋以 1：66 不敵 Liam Graham，而王雨晨則以 0：69 敗予 Kaylan Patel，雙雙止步首圈。吳安儀將在次圈迎戰艾朗希爾（Aaron Hill），開賽時間為香港時間周六凌晨 5 時。