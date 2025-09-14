桌球｜傅家俊延續佳態4：0大勝　英格蘭公開賽連過兩關

香港桌球好手傅家俊（Marco Fu）再度傳來捷報，他在英格蘭公開賽第2圈以4：0大勝名將麥克戴維斯（Mark Davis），打入64強。



傅家俊在英格蘭公開賽連過兩關。（資料圖片/Getty Images）

傅家俊在英國艾塞克斯郡（Essex）出擊，首圈以4：0擊敗中國球手高陽，今仗延續強勢，面對麥克戴維斯首局先贏60：36，次局「起Break」以96：16大勝。第3局雙方形勢緊湊，傅家俊以69：66險勝，Marco在第4局打出破百，以一棒110度取得勝利，全場平均出手時間為15.6秒，比對手快逾8秒。

這場勝利令傅家俊今季的戰績提升至10戰8勝，並殺入英格蘭公開賽正賽圈，周一（15日）深夜將在64強迎戰卡特（Ali Carter）。