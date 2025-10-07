桌球｜吳安儀西安大獎賽挑戰「港人」卓林普　2：5惜負無緣晉級

西安桌球大獎賽今日（7日）開鑼，首圈賽事上演另類「香港打吡」，由「四眼Cue后」吳安儀遇上「香港人」卓林普（Judd Trump），在9局5勝賽制下，吳安儀先拔頭籌，卓林普其後愈戰愈勇，第5局更打出147度，結果吳安儀以2：5惜負。



傅家俊早前宣布手肘有傷避戰，「四眼Cue后」吳安儀成為唯一港將，首圈卻碰巧遇上另一「香港球手」﹑早前獲得香港身份證的卓林普，在西安上演另類的「香港打吡」。

吳安儀在西安大獎賽首圈挑戰卓林普。（資料圖片／鄭子峰攝）

面對世界第一的卓林普，吳安儀在首局以一記精彩的長檯打入紅波開局，其後緊接「起Break」﹑打出74度先下一城。卓林普第二局回敬一棒100度，他愈戰愈勇，第四局再打出一棒94度，一口氣反超前3：1。第五局，吳安儀初段犯規，卓林普把握機會，逐一清除紅波與黑波，結果打出完美的147度，加上安儀局初犯規的4分，卓林普以151度清檯，是他自2022年的蘇格蘭公開賽後，近3年首次轟出147。

面對「世一」卓林普，吳安儀於對方身上取得兩局。（資料圖片／鄭子峰攝）

卓林普距離晉級只差一步，吳安儀第六局在周旋後以68：49再取一局，惟卓林普在第七局打出一棒55度，以99：5奠定勝局，吳安儀以2：5惜敗，無緣晉級。