桌球︱傅家俊手肘骨折料倦勤兩個月　原因神秘：別問我如何弄傷

香港桌球好手傅家俊（Marco Fu）兩星期前才在英格蘭公開賽（English Open）傳來捷報，第2圈以4：0大勝英國老將麥克戴維斯（Mark Davis），晉身64強，即使終以2：4負卡達（Ali Carter）無緣再晉一級，Marco曾在賽事三度做出一棒過百，漸漸提升作戰狀態。

目前球季正開始踏入關鍵期，桌球三大賽（Triple Crown）第一關、全英桌球錦標賽（UK Championship）11月底展開、大師賽（Masters）是明年1月中，而世錦賽則為明年4月中，各球手積極參加各項賽事操弗，不幸地Marco在社交媒體公布因手肘骨折，估計需休戰2個月。



傅家俊稱手肘骨折料倦勤兩個月。（IG）

傅家俊在社交平台上載一張頸部戴上深藍色吊帶固定右手肘的照片，並以英文留言稱，「噢，我的手肘剛剛折」（Ouch I've just fractured my elbow），並配上一個尷尬笑的表情符號說：「哈哈……別要問我是如何弄傷的。」

Marco隨即向球迷大派定心丸，表示傷患「不是太嚴重」，「但大約在未來兩個月無法出場。」他續稱，「不幸地，我需要退出一系列的巡迴賽，希望我可以盡快返回球桌。」他在帖文最後多謝外界支持，並表示希望很快可以再見大家。

傅家俊繼續為桌球而努力。（資料圖片/Getty Images）

事業高峰不幸患眼疾 2017年後未再晉排名賽決賽

有「神奇小子」稱號的傅家俊，是香港歷來首位世界頂級球手，8次晉身排名賽決賽，3度奪冠，2008年曾在三大賽之一的全英桌球錦標賽勇闖決賽，與梅菲（Shaun Murphy）力戰下以9：10僅負獲亞軍。

2017年他登上職業生涯最高的世界排名第5，無奈正值事業巔峰期，卻在英國比賽期間有一日左眼突然出現百多粒黑點，返港後檢查發現是左眼視網膜退化。Marco立即動手術治理，無奈在生涯高位遇上傷病，康復後適應需時，自2017年後未能再次殺入巡迴賽最後階段。

傅家俊患上眼疾後未再晉排名賽決賽。（資料圖片/Getty Images）

默默耕耘今季狀態提升 不幸再遇傷病影響比賽部署

不過他並未放棄桌球，仍然努力奮戰，目前世界排名跌至101位，無阻他默默耕耘，今個球季似乎開始得不錯，不料再遇噩運，影響比賽部署。

全英桌球錦標賽11月底上演，Marco 如康復進度良好，或能趕及參賽，卻難望操起狀態。無論如何，希望Marco早日康復，繼續享受桌球生涯。