桌球︱傅家俊手肘骨折料倦勤兩個月　原因神秘：別問我如何弄傷

撰文：威廉神
出版：更新：

香港桌球好手傅家俊（Marco Fu）兩星期前才在英格蘭公開賽（English Open）傳來捷報，第2圈以4：0大勝英國老將麥克戴維斯（Mark Davis），晉身64強，即使終以2：4負卡達（Ali Carter）無緣再晉一級，Marco曾在賽事三度做出一棒過百，漸漸提升作戰狀態。
目前球季正開始踏入關鍵期，桌球三大賽（Triple Crown）第一關、全英桌球錦標賽（UK Championship）11月底展開、大師賽（Masters）是明年1月中，而世錦賽則為明年4月中，各球手積極參加各項賽事操弗，不幸地Marco在社交媒體公布因手肘骨折，估計需休戰2個月。

傅家俊稱手肘骨折料倦勤兩個月。（IG）

傅家俊在社交平台上載一張頸部戴上深藍色吊帶固定右手肘的照片，並以英文留言稱，「噢，我的手肘剛剛折」（Ouch I've just fractured my elbow），並配上一個尷尬笑的表情符號說：「哈哈……別要問我是如何弄傷的。」

Marco隨即向球迷大派定心丸，表示傷患「不是太嚴重」，「但大約在未來兩個月無法出場。」他續稱，「不幸地，我需要退出一系列的巡迴賽，希望我可以盡快返回球桌。」他在帖文最後多謝外界支持，並表示希望很快可以再見大家。

澳門桌球大師賽｜傅家俊轟147挫世錦賽冠軍　精彩表現獲觀眾歡呼傅家俊專訪｜重新拼湊香港桌球傳奇　細說修煉25載的溫柔韌勁
傅家俊繼續為桌球而努力。（資料圖片/Getty Images）

事業高峰不幸患眼疾　2017年後未再晉排名賽決賽

有「神奇小子」稱號的傅家俊，是香港歷來首位世界頂級球手，8次晉身排名賽決賽，3度奪冠，2008年曾在三大賽之一的全英桌球錦標賽勇闖決賽，與梅菲（Shaun Murphy）力戰下以9：10僅負獲亞軍。

2017年他登上職業生涯最高的世界排名第5，無奈正值事業巔峰期，卻在英國比賽期間有一日左眼突然出現百多粒黑點，返港後檢查發現是左眼視網膜退化。Marco立即動手術治理，無奈在生涯高位遇上傷病，康復後適應需時，自2017年後未能再次殺入巡迴賽最後階段。

桌球｜傅家俊延續佳態4：0大勝　英格蘭公開賽連過兩關桌球．英國公開賽｜傅家俊轟兩棒破百　驚險逆轉勝獲正賽入場券
傅家俊患上眼疾後未再晉排名賽決賽。（資料圖片/Getty Images）

默默耕耘今季狀態提升　不幸再遇傷病影響比賽部署

不過他並未放棄桌球，仍然努力奮戰，目前世界排名跌至101位，無阻他默默耕耘，今個球季似乎開始得不錯，不料再遇噩運，影響比賽部署。

全英桌球錦標賽11月底上演，Marco 如康復進度良好，或能趕及參賽，卻難望操起狀態。無論如何，希望Marco早日康復，繼續享受桌球生涯。

桌球｜一代名宿基夫斯逝世　曾排世界第一　教導過傅家俊基本功澳門桌球大師賽｜傅家俊轟147挫世錦賽冠軍　精彩表現獲觀眾歡呼香港桌球大師賽︱傅家俊奧蘇利雲夢幻對決　火箭紅館歡呼聲中封王香港桌球大師賽｜奧蘇利雲鬥傅家俊前跑西貢麥徑　完成近12公里香港桌球大師賽︱傅家俊憾負仍寫勵志故事　「原來什麼都有可能」香港桌球大師賽｜奧蘇利雲挫傅家俊奪冠　8000人觀戰破紀錄香港桌球大師賽｜傅家俊的逆轉之道　一句話演繹如何處理低潮傅家俊轟147震撼紅館　用行動證明自己仍屬世界級｜桌球大師賽香港桌球大師賽｜傅家俊決勝局轟147　激戰11局反勝希堅斯闖決賽桌球｜尼爾羅拔臣險勝奧蘇利雲　奪沙特大師賽冠軍桌球｜奧蘇利雲單場兩轟147創歷史　個人17次147輝煌全紀錄桌球｜「新香港人」羅拔臣卓林普現身啟德　冀培養更多世界級選手桌球｜奧蘇利雲現身觀塘為投資球會剪綵　預告退役後動向世界桌球大獎賽2026年2月香港舉行　曾發生趕客風波無礙再次主辦桌球世錦賽｜趙心童曾捲入假波案　禁賽期滿以成績說話登世界之巔桌球世錦賽︱趙心童擊敗馬克威廉斯　成首位奪冠中國及亞洲球手桌球世錦賽︱年屆50兼視力惡化　馬克威廉斯挫卓林普闖決賽創紀錄
桌球
傅家俊
香港運動員