英超｜阿仙奴驚險絕殺榜尾逃過一劫　阿迪達炮轟防守「不可接受」

英超榜首阿仙奴在周六（13日）主場迎戰榜末的狼隊，雖然最終憑藉對方在補時階段的烏龍球以2：1驚險取勝，將榜首優勢暫時擴大至5分，但領隊阿迪達賽後仍然嚴厲批評了球隊在領先後的表現。



英超 阿仙奴2：1狼隊。（Getty Images）

阿仙奴靠布卡約沙卡的角球在70分鐘製造烏龍球先開紀錄，然而狼隊前鋒艾洛高達尼（Tolu Arokodare）90分鐘的頭槌一度將比數追平，最後全靠耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）在補時4分鐘擺烏龍，阿仙奴得以逃過一劫。

對於球隊在領先後讓對手於關鍵時刻追平，阿迪達在賽後毫不留情地批評球隊的防守態度是「不可接受」，他在賽後接受《BBC》訪問時表示：「這是一場過山車式的比賽。我們找到了贏波的方法，這是非常積極的一點，否則我們會感到非常沮喪，這是理所當然的。」

然而，他將重點放在不滿之處：「我們有兩三分鐘的時間處於完全被動的狀態，展示了可怕的防守習慣。面對一支甚至沒有射門的球隊，這與我們所要求的水平相去甚遠。他們第一次有機會做到（射門），就入球了。」

阿迪達承認感到「欣慰」，但堅稱球隊必須改進：「我不認為這只是韌性（Resilience）的問題。我們應該在源頭就阻止對手，這是我們的責任。我們讓比賽變得更加困難，而我們失球的方式是不可接受的。」

除了場上表現外，阿仙奴的傷兵情況亦令阿迪達擔心。後衛賓韋特在上半場因腿筋受傷退下火線，將在未來幾天接受評估。

阿迪達透露，由於後防人手短缺，他們甚至被迫「冒險」讓剛傷癒復出的沙列巴踢足全場：「我們不得不冒險讓沙列巴上陣，讓他踢滿90分鐘顯然並非最佳決定，但我們沒有其他人可用，這當然很危險。」