歐聯｜馬度基把握正選機會梅開二度　豪言阿仙奴今季目標攬雙冠

英超勁旅阿仙奴在周三（10日）晚的歐洲聯賽冠軍盃（歐聯，又譯：歐冠）首階段比賽中繼續保持全勝姿態，作客以3：0輕取布魯日，幾乎直接鎖定晉級淘汰賽資格。今仗最大功臣是攻入兩球的翼鋒馬度基（Noni Madueke），他賽後豪言「兵工廠」的目標是歐聯及英超雙冠。



歐聯 布魯日0：3阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴領隊阿迪達在經歷上周末聯賽落敗後，今仗陣容較大幅度輪換合共作出五個調整，馬度基正是其中一位獲正選機會的球員。他在右路接近半場開始推進，擺脫兩個球員追纏後在20碼外轟入一記精采遠射先開紀錄，並在下半場初段機警走位接應隊友傳中頭槌頂入，個人梅開二度。加比爾馬天尼利隨後亦禁區外扣大位遠射錦上添花，鎖定3：0勝局。

阿仙奴是目前在歐聯唯一一支全勝的球隊，以18分高居榜首。

這場勝利亦迎來其他好消息：養傷342天的前鋒加比爾捷西斯後備上陣重返賽場，而16歲小將沙文（Marli Salmon）亦完成了處子秀。

23歲馬度基在加盟阿仙奴後，表現一直被外界拿來與主力布卡約沙卡比較，這個英格蘭翼鋒在今仗的表現無疑是最好的回應，他在賽後接受《TNT體育》訪問時，明確表達了球隊的遠大目標：「我認為我對球隊最低限度的貢獻就是帶來威脅。很明顯，我正在努力爭取入球，並盡可能發揮決定性作用。這是我想在球會和國家隊層面上，達到持續穩定的新高度。我認為我可以達到這個水平。」

他續說，「我們在所有戰線上都在戰鬥。我感覺我們可以贏得這項賽事（歐聯），並贏得聯賽冠軍，這必須是我們的目標。我們目前處於一個很好的位置。」

阿迪達：必須保持穩定性

對於馬度基的出色表現，領隊阿迪達形容他的首個入球為「魔幻時刻」（magic moments），但他同時向這名球員發出挑戰，要求他維持穩定的高水平演出。

阿迪達表示：「在這個級別，你需要有個別球員站出來，做出一些不同的事情。這關乎穩定性，任何上陣的球員，都必須願意接受這些標準並持續發揮。這不只是一場，而是兩場、三場比賽。當你連續十場比賽，每三天一場都能做到時，這才是我們必須達到的水平。」