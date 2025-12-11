沙特聯｜CEO首度公開確認有意引入沙拿　「非常歡迎他來到沙特」

利物浦球星沙拿與領隊史諾的矛盾風波尚未平息，沙特職業聯賽行政總裁穆加貝爾（Omar Mugharbel）隨即公開確認，沙特球會對引入沙拿興趣濃厚。這是自沙拿上周末發表「被球會拋棄」言論後，首次有沙特官方代表公開發言，印證其長期以來的轉會傳聞。



沙特聯賽對沙拿的興趣早已流傳甚廣，2023年9月，伊蒂哈德據報曾向利物浦報價高達1.5億英鎊收購沙拿，但被拒絕。

沙特聯賽CEO穆加貝爾。（沙特聯）

沙特聯賽CEO穆加貝爾在利雅德舉行的世界足球峰會上表示：「我們非常歡迎穆罕默德沙拿來到沙特聯賽，但他（的轉會）將由各間球會負責與球員談判。可以肯定，沙拿絕對是我們其中一個目標。」

儘管穆加貝爾的言論代表了聯賽高層的立場，但並非所有沙特球會都對沙拿感興趣。現時在沙特聯賽排第11、Al-Kholood的主席哈伯格（Ben Harburg）直言，沙拿「不適合」沙特聯賽，他認為皇馬的雲尼斯奧斯才是更理想的收購目標。他表示：「他（沙拿）已經 33 歲，在利物浦已賺取了巨額薪水，但之後表現嚴重下滑。我希望我們能追逐像25歲左右的新生代球員，而不是那些將沙特作為生涯最後一站的球員。」

沙拿直言與史諾關係破裂。（Getty Images）

謝拉特：他只是太情緒化

對於沙拿在上周六賽後衝動的言論，球會傳奇謝拉特（Steven Gerrard）則出面嘗試降溫，認為沙拿只是「有點情緒化」，他向《TNT體育》表示：「他顯然對自己未能上場感到非常不滿，這我很尊重。但關於被『拋棄』的說法是錯誤的，他需要收回這句說話，並與領隊好好處理。」

謝拉特指出，他自己和前隊友蘇亞雷斯都曾有過「失去理智」的時刻，但相信最終當一切平靜下來，沙拿會意識到：「我當時不應該這樣說。」謝拉特總結道：「利物浦需要沙拿恢復狀態，再次入球，因為他是最好的球員和得分手，他會幫助球隊走出困境。」