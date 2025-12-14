英超｜沙拿後備上陣獲晏菲路掌聲支持　史諾認曾交談：我們需要他

利物浦球星沙拿上周公開宣佈與領隊史諾關係破裂，在周中歐聯賽事未被納入大軍名單，周六（13日）晚主場以2：0擊敗白禮頓的賽事中復出。這場備受關注的比賽中，沙拿以後備身份上陣，贏得全場球迷的熱烈掌聲並交出一記助攻，與會方的緊張關係似乎有所降溫。



英超 利物浦2：0白禮頓。（Getty Images）

沙拿因上周在作客列斯聯的賽後，公開批評自己被球會「拋棄」而引發軒然大波，並缺席了周中歐聯對國際米蘭的賽事。

今仗他連續第五場比賽未獲正選，但因隊友祖高美斯早段受傷，沙拿在26分鐘即被換上場。當他踏入晏菲路球場時，沒有噓聲，只有主場球迷的熱烈掌聲和歡呼聲，顯示出球迷對這位「埃及球王」的擁戴。

沙拿上場後表現積極，他開出的角球助攻予艾基迪基頭槌破網，攻入其今仗第二球。這亦是沙拿在單一球會的英超總參與入球數累積至277次，超越朗尼在曼聯276次的紀錄。

賽後領隊史諾表示，將沙拿重新納入大名單是個「簡單的決定」，他確認兩人之間曾有新交談但拒絕透露內容，他向《天空體育》表示：「我們兩人之間說了什麼，我說過很多次，對我來說會保密。他回到了大名單中，我們需要他。」

當被問及沙拿是否想留在利物浦時，史諾給予了肯定的暗示：「我想你已經知道答案了。我們之間說了什麼，我們仍然保密。但他是大名單中的一員，是我第一個換上的球員，而且他的表現正是每個球迷，包括我，都希望看到的。」

沙拿在場上踢得積極，多次參與進攻，他最後亦在全場球迷的掌聲中向四面看台致意。賽後，他經過混合區接受採訪時面帶笑容，以幽默的方式婉拒了再次公開發言：「連續兩周嗎？不，不！」沙拿開玩笑地說，沒有再對上周的爭議作出公開道歉或解釋。

儘管與球會的緊張關係似有降溫，但他的未來仍然存在變數。沙拿將在周一（15日）向國家隊報到，參加在摩洛哥舉行的非洲國家盃，若埃及打入決賽，他可能缺席多達八場比賽。沙特球會對沙拿的興趣依舊濃厚，他與利物浦之間的關係問題，將在他國際賽期間繼續成為外界關注焦點。