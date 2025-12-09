英超︱曼聯4：1大勝升上第六 包尾狼隊球迷不滿中國班主復星集團
撰文：威廉神
曼聯周一深夜在英超作客狼隊，完半場前雖被扳平1：1，在隊長般奴費南迪斯梅開二度下，順利以4：1擊敗排包尾的狼隊，升上聯賽榜第六位。
般奴梅開二度 領曼聯大勝升上第六位
狼隊將根夏賣到曼聯，今季戰績差勁，主場球迷對班主復星集團（Fosun）大叫口號表達不滿。25分鐘曼聯便由般奴費南迪斯先開紀錄，狼隊的海地國腳比利加迪（Jean-Ricner Bellegarde）在上半場補時為球隊扳平。
不過下半場初段曼聯再由麥比奧莫的入球領先，62分鐘美臣蒙特的入球，紅魔領前至3：1。狼隊在禁區內犯手球，曼聯獲得十二碼，82分鐘般奴操刀射成4：1，為曼聯鎖定勝局。
狼隊15戰只得2分或創英超最低分紀錄 球迷不滿中國班主
賽後曼聯15戰累積25分，升上英超聯賽榜第六位。功臣之一的美臣蒙特大讚球隊今場不少攻勢如行雲流水，英國部分評論更樂觀認為，曼聯已經否極泰來，一切往好的方向發展。
反觀狼隊吃下球會紀錄8連敗，亦已是今季聯賽第13場敗仗，目前只得兩分續排榜末，降班似是無可避免，甚至有機會創下英超史上最低得分。2007/08球季，打比郡只得11分，寫下英超歷來最低得分。今場與近仗一樣，狼隊球迷叫口號、拉橫額，表達對班主復星集團的不滿，其中一條用白布黑字寫上：「Shi Out」，指明要求狼隊執行主席施瑜（Jeff Shi）下台。施瑜為復星國際副總裁及復星體育產業集團董事長，同時為狼隊執行主席。
