英超｜阿莫林認曼聯「做得不夠好」　接受名宿批評但另有真正問題

曼聯將在周一（15日）深晚迎戰般尼茅夫，只要取勝，球隊將能連續第二周留在英超前六位。然而，這與昔日費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）的輝煌時代相去甚遠，也令領隊阿莫林（Ruben Amorim）持續面臨來自名宿的嚴厲批評。阿莫林在賽前記者會上坦承，球隊「做得不夠好」，並表示他樂意接受批評。



阿莫林認為只要取勝就沒有問題。（Getty Images）

上周，紅魔名宿史高斯（Paul Scholes）公開質疑阿莫林不適合執教曼聯，認為他缺乏翼鋒的戰術系統與球會傳統打法格格不入。

對於前球員的抨擊，阿莫林表現得相當平靜。他承認自己和曼聯同樣「成績低於預期」（underachieving），阿莫林說：「我認為這是正常的。事實是，作為曼聯領隊，我認為我們成績低於預期。尤其是在本賽季，我們應該得到更多分數。所以我會自然地接受這一切。」

名宿史高斯公開質疑阿莫林不適合執教曼聯。（資料圖片/Getty Images）

「有時候他們沒有掌握所有資訊，只用他們在球會經歷過的高標準來看待曼聯。他們總是贏球，現在看到球會處於這種境況，對他們來說是艱難的。」

阿莫林卻不認為這些批評會讓工作變得更困難，他將問題化繁為簡：「不，未能取勝才是真正的問題。問題在於，作為一名領隊，我做得不夠好。這也是一個事實，我接受這一點。對他們（名宿）來說，唯一的問題是曼聯沒有贏球，也沒有處於應有的位置。如果你贏球了，就沒有任何問題。」

至於球隊的最新狀況，由於迪歷特和馬古尼繼續因傷缺陣，曼聯防線人手依然緊張，而即使馬沙拉奧、麥比奧莫以及和阿密特迪亞路仍未確認離隊出戰非洲國家盃，球隊仍有可能要依靠 20歲的約羅和19歲的艾登希雲（Ayden Heaven）等年輕球員頂上三中堅位置。

明奈今季英超苦無正選機會。（資料圖片/Getty Images）

此外，中場明奈（Kobbie Mainoo）本賽季至今仍未在聯賽獲得正選機會，傳聞一月有意尋求外借以爭取上陣時間。阿莫林表示歡迎明奴與他商談：「我會非常高興高比（明奈）來找我談這個問題。我只希望我的球員快樂。我理解每個人都有自己的目標，而挫敗感對任何人都沒有幫助。」