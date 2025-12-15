英超｜新特蘭打吡挫紐卡素　復刻勝利合照　古馬雷斯：最痛苦失利

英格蘭「東北打吡」時隔近十年重返英超舞台，升班馬新特蘭在光明球場以1：0擊敗宿敵紐卡素，贏得這場充滿火藥味的對決。黑貓不僅在球場上擊敗對手，更在賽後複製了喜鵲去年的慶祝方式，完成了一次最甜蜜的復仇。



英超 新特蘭1：0紐卡素。（Getty Images）

今場比賽的唯一入球出現在下半場開賽後不足一分鐘，當時新特蘭後衛洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）右路傳中，紐卡素前鋒禾達美迪（Nick Woltemade）嘗試頭槌解圍，卻不幸將球頂向自家龍門彈中門眉網窩，門將蘭斯達爾欲救無從，讓主隊新特蘭以1：0領先，並保持紀錄到完場。

完場哨子響起後，新特蘭球員做了一個特別的舉動，他們衝到看台前與熱情的球迷合照，原來這一幕正正是複製了接近兩年前，當時紐卡素在足總盃作客以3：0大勝新特蘭後，與前來光明球場撐場的球迷進行大合照。

英超 新特蘭1：0紐卡素。（Getty Images）

2024年初，紐卡素曾在光明球場留下「 勝利合照」。（資料圖片/Getty Images）

後衛丹尼爾保拉特（Dan Ballard）是新特蘭陣中，唯一一位連續在這兩場打吡戰中正選上陣的球員，他賽後向《天空體育》表示今場勝利是極大慰藉：「你無法形容（這種感覺）。輸給紐卡素對球員和球迷來說都太痛苦了，我們覺得讓他們失望了。所以我們對這場勝利感到欣喜若狂。」

隊長格列沙加（Granit Xhaka）亦強調了打吡戰的重要性：「打吡戰，無論用什麼方式你都必須贏。這支球隊值得更多的尊重，我們在聯賽中的位置很了不起，我們非常努力。」

英超 新特蘭1：0紐卡素。（Getty Images）

相比起黑貓的吐氣揚眉，這場失利則是對紐卡素的沉重打擊，領隊艾迪賀維（Eddie Howe）在賽後記者會上更多次公開道歉：「每一次失利都會帶來批評，但這一次會更大聲、更強烈，正是因為這場比賽及其重要性。我們完全承認這一點，這就是它如此痛苦的原因。我們令支持者感到失望，我感到抱歉。」

隊長般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）則形容，這是他四年喜鵲生涯中最痛苦的失利：「今天在更衣室的訊息是『為球迷而戰』，但我們沒有做到。這對我來說非常尷尬和沮喪，因為我們知道我們的陣容比他們（新特蘭）更好。這對我來說很清楚，但我們今天的表現並不像一支更好的球隊，這讓我覺得很生氣。」