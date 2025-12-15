英超戰報︱熱刺續頹勢負森林　維拉反勝韋斯咸　新特蘭挫紐卡素

英超榜首球隊阿仙奴周六晚在驚濤駭浪下擊敗榜末的狼隊全取3分，周日賽事兩支分數上最接近的球隊曼城和阿士東維拉分別贏波，繼續向兵工廠施壓。

熱刺近期持續呈頹勢，領隊法蘭克壓力愈來愈之下，作客森林0：3大敗而回；今輪另一場焦點大戰「北部打吡」新特蘭對紐卡素，只靠一記烏龍球分出勝負。



第16輪英超賽果

周日

水晶宮 0：3 負 曼城

諾定咸森林 3：0 勝 熱刺

新特蘭1：0 勝 紐卡素

韋斯咸 2：3 負 阿士東維拉

賓福特 對 列斯聯



周六

車路士2：0勝愛華頓

利物浦2：0勝白禮頓

阿仙奴2：1勝狼隊

般尼 2：3負富咸



「北部打吡」紐卡素射手禾達美迪擺烏龍 新特蘭小勝1：0

新特蘭降班後沉淪多時，時隔近10年「北部打吡」終再上演，自2016年後首度在英超對戰紐卡素。黑貓今季重返英超，在主場光明球場至今保持不敗，今仗雙方前線機會不多，下半場甫開賽今季加盟後表現對辦的高大中鋒禾特美迪（Nick Woltemade）竟在一次解圍中幫倒忙，頭槌頂入己方龍門。新特蘭憑這記46分鐘的烏龍球，1：0小勝紐卡素。

英超︱阿士東維拉作客3：2反勝韋斯咸。（路透社）

維拉繼續神奇 作客反勝韋斯咸續排第三

季初處於降班區的阿士東維拉，延續近期強勢，作客韋斯咸即使開賽1分鐘已失球，半場落後1：2，摩根羅渣士下半場梅開二度，領軍3：2反勝。維拉已取得英超7連勝，連榜首球隊阿仙奴亦在他們身上全失3分，16戰後累積33分，3分落後榜首的阿仙奴續列第三位。

英超︱曼城作客3：0大勝水晶宮。（路透社）

曼城作客3：0大勝水晶宮 夏蘭特梅開二度

水晶宮今季防守表現穩健，可是主場表現反而及不上作客。今輪主場迎戰曼城，挪威中鋒艾寧夏蘭特上、下半場各入一球，加上科頓亦有進帳，以3：0贏波全取3分，累積34分續居聯賽榜次席，與阿仙奴相差兩分。

英超︱熱刺作客0：3不敵森林。（路透社）

熱刺0：3負森林主帥 法蘭克備受壓力

今季掌管熱刺帥印的法蘭克，在球隊表現反覆下近期壓力愈來愈大，作客近期回勇、漸漸離開降班區的諾定咸森林，顯得毫無辦法，在赫臣奧杜爾梅開二度下以0：3落敗。熱刺目前以22分排第11位，森林全取3分後以18分升上第16位。

周日深夜尚有賓福特對列斯聯，曼聯則在周一深夜主場對般尼茅夫。