網球．香港公開賽｜商竣程三度來港參賽　盛讚維園氣氛佳添動力

ATP香港網球公開賽下月再臨維多利亞公園網球場，大會已公布吳易昺﹑商竣程兩名中國球手將會參賽。連續兩年晉身香港公開賽四強的商竣程（Jerry Shang），在美國集訓的他今日（17日）接受本地傳媒線上訪問，直言在香港體驗到「生涯最佳的網球氣氛」。



商竣程接受香港傳媒線上訪問。

2026年的ATP賽季由香港公開賽揭開序幕，1月4至11日在維多利亞公園上演，梅錫迪（Lorenzo Musetti）、魯比夫（Andrey Rublev）、卡卓洛夫（Karen Khachanov）、布歷克（Alexander Bublik）等前列球手，來自中國的商竣程亦確定來港參賽。

20歲的商竣程在香港有不錯往績，2024年初次參賽，一鳴驚人，首度晉身ATP巡迴賽四強，今年初再度打入四強，惟因流感而退賽。商竣程即將第三度來港參加香港公開賽，期待在香港展開的新球季，「很高興在香港開始新賽季，依然是很期待，賽季中很多時間在海外比賽，有機會與中國球迷互動都是十分難得。」

商竣程即將第三度來港戰香港公開賽。（資料圖片／Getty Images）

商竣程對香港絕不陌生，除了香港公開賽，今年在啟德體育園的UTS網球賽，Jerry也是參賽球手之一，他當然對香港有讚無彈，盛讚香港網球氣氛是生涯經歷過最好的，「香港是個美好的城市，每次在香港打球都有親切的歡呼聲，不少來自深圳﹑廣州的球迷入場，使在場上的我們更有添動力拚搏。我記得第一年來港以外卡參賽，本身狀態一般，然後漸入佳境，每場都靠球迷的加油鼓勵，香港的網球氣氛是我生涯體驗過最好的。」

每次香港出賽，商竣程都獲得不少打氣聲。（資料圖片／趙子晉攝）

商竣程正在美國邁亞密附近進行冬訓，為下月的澳洲網球公開賽備戰，他指邁亞密的氣候與墨爾本相若，他選擇在香港出賽的原因也差不多，「香港的天氣與墨爾本接近，即使比賽時或較涼快，都可以更快適應，展示冬訓的成果。」

商竣程2025年僅戰8項賽事，接受手術處理腳傷而錯過溫布頓及法網，下半年才返回網球場，他認為自己狀態愈來愈好，「2025年對我過得不簡單，先在香港有好開始，其後先後生病及受傷，下半年在中國賽季慢慢重拾狀態，分別在成都﹑上海﹑北京及全運會等賽事，身體狀況都不錯。」

商竣程坦言，傷病是運動員生涯的一部分，需要以樂觀心態面對，解決不同問題，並盡力減低受傷的機會。商竣程如今先專注在明年初的香港公開賽及澳網，然後再計劃新球季的比賽。