全運會．網球︱黃澤林男單奪銅：已盡力，希望下次攞到銀牌或金牌

全運會2025網球男單4強，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）與浙江代表吳易昺激戰三盤，合演一場激戰下落敗，為港隊奪得銅牌。

賽後Coleman表示雖然「有少少可惜」，但「已盡力、搏盡咗」，會move on和繼續努力。



全運會．網球︱香港網球代表黃澤林。（全運會）

4強與吳易昺激戰2小時45分鐘 獲港隊首面全運成年組獎牌

Coleman在2023杭州亞運16強時曾與當時世界排名較他高380位的吳易昺交手，當時在決勝第三盤戰至Tie Break，黃澤林曾落後1：6陷出局邊緣，力戰下一口氣連取7分反勝，神奇躋身8強。

今次兩人在全運會4強再遇，果然又是激戰，頭兩盤戰至tie break， 戰至第三盤吳易昺以6：4拿下贏出比賽，賽後這位浙江代表大讚黃澤林，又指二人「合演了一場今屆至今最精彩的一場比賽」。

全運會．網球︱香港網球代表黃澤林4強負吳易昺。（全運會）

黃澤林男單奪銅：「希望下次攞到銀牌或金牌」

黃澤林賽後未感失落，樂見今仗能夠「打一場好波」及終於能夠在中央場上陣，好好享受比賽，「平時好少打到咁多人睇的比賽，是一次好好的經驗」。即使落敗難免感到「少少可惜」，同時認為自己「已盡力、搏盡咗，會move on，繼續努力」。

他又表示，首次參加全運會已獲得獎牌，創造歷史，是對自己很好的肯定，「我會繼續努力，希望下次攞到銀牌或者金牌。」

吳易昺晉級後，明天早上10時會跟商竣程爭奪今屆全運會網球男單金牌。