英超｜車路士提拔「二軍教頭」掌帥 羅辛尼亞擅長培育新秀

車路士與馬利斯卡分道揚鑣不足一周，今天（1月6日）公布了新任主帥，就是原執教法甲斯特拉斯堡的羅辛尼亞（Liam Rosenior）。這41歲少帥名不經傳，但履歷上有兩大特質，足以讓他獲班主保利垂青。



羅辛尼亞無論在球員或教練時代，都沒有太亮麗的戰績，球員時代踢閘位，效力過富咸、侯城、雷丁及白禮頓等，職業生涯半數在英超，也有半數在英冠，名副其實的邊緣球員；掛靴後曾在打吡郡任朗尼的副手，多得朗尼領軍太不堪而被炒，他獲任看守領隊，之後在侯城度過了年半，然後前年7月接掌斯特拉斯堡，將這支中下游份子，到季末時以第7名衝線。斯特拉斯堡今季保持不俗表現，到羅辛尼亞離職一刻，排聯賽第7，代表作是作客3：3賽和班霸巴黎聖日耳門。

羅辛尼亞（右）球員時代曾效力富咸，防守過曼聯球星朗尼，後來又曾於打吡郡擔任朗尼的副手。（Getty Images）

這樣的平庸履歷，竟然也可以落入豪門尋覓新帥的雷達？

其實斯特拉斯堡是車路士的「二軍」，這樣便容易解釋了。以保利為首的財團BlueCo在2022年收購了車路士後，翌年又買入了斯特拉斯堡，作為發展戰略的衛星球隊，一如曼城的城市集團或擁有多支球隊的紅牛集團。車路士不斷收購年輕新秀，斯特拉斯堡便是其中一個培育新星的搖籃。今季由「車仔」借用到斯特拉斯堡的，包括：20歲門將彭達斯（Mike Penders）、後衛馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）及前鋒肯迪利派斯（Kendry Páez）。

羅辛尼亞的一個戰術重點是門將需要經常「用波」，協助組織攻勢，他會否從斯特拉斯堡回收車路士借將彭達斯？（Getty Images）

想不到的是，原來斯特拉斯堡為車路士準備的後備人才庫不只是球星，還有主教練；羅辛尼亞就這樣由執教二軍，升上一軍。當然，這名英格蘭主帥也有其執教特質，例如喜用4-2-2-2陣式、多採取高位壓逼戰術、門將要不斷協助組織攻勢，例如彭達斯每90分鐘在禁區外觸球次數達39.4次，是法甲之冠；但這些並不是他獲提拔的要素。

車路士今年從斯特拉斯堡買入馬馬度沙亞，旋即又借回，完美地示範如何左手交右手再交回左手。（Getty Images）

相信保利及BlueCo最看中羅辛尼亞的，是他大膽起用新人的特點。馬利斯卡跟管理層「反枱」的其中一個原因，就是他想收購富經驗的中堅及一名世界級門將，減低因年輕陣容帶來的錯誤，這卻跟球會收購新星以作投資的商業策略背道而馳，今季藍軍10個收購中，全都在23歲或以下，20歲或以下的更多達7人，也因此，車路士長年都可排出英超最年輕陣容出場。

車路士新帥羅辛尼亞在記者會上表明自己是「主教練」。（Getty Images）

羅辛尼亞更大膽，今季陣容平均年齡是21.9歲，不單比車路士平均24.7歲的陣容更年輕，更是歐洲五大聯賽最年輕的陣容。羅辛尼亞便說：「教育就是一切。如果球員犯了一個錯誤、射失一腳波就令你憤怒，那你就是錯重點；對我來說，這是關乎球員們的責任承擔。跟年輕球員合作最美妙的地方是，他們無所畏懼，也沒有任何負面的經驗。」

在公布任命的記者會上，羅辛尼亞說：「我非常謙卑且榮幸地獲任命為車路士的主教練（Head Coach）。」當馬利斯卡嚷着要更多權力，曼聯的阿莫林強調自己是Manager而非Head Coach卻被炒時，羅辛尼亞適時地公開承認自己的定位，或許將是他成功做滿未來5年半任期的第一步。