足球轉會︱英超4大球會追逐般尼茅夫翼鋒　曼城率先行動十拿九穩?

歐洲主流足球聯賽轉會窗在2026年1月1日重新開啟，今個冬窗首個焦點，肯定是般尼茅夫翼鋒施美安（Antoine Semenyo）。

幾乎所有英超大球會都曾跟他傳過「緋聞」，根據意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）在社交平台X的最新消息，曼城過去12小時積極洽購施美安，力求率先擔人，其他球會的態度不一。而根據羅曼奴的說法，曼城收購這名身價6500萬英鎊翼鋒可謂十拿九穩。



為何多間英超大球會均想得到施美安？（Getty Images）

25歲的施美安速度高，身體對抗性強，他在邊線的個人突破能力，在英超賽場非常重要，因此愈來愈多大球會都想得到這位加納國腳，單是英超幾乎所有前列球會都曾傳過緋聞。他上季在37場英超聯賽攻入11球兼獲6助攻，今季16場已獲8入球3助攻，在陣容不強的小球會般尼茅夫，已屬難能可貴。

1月轉會窗重開，最想得到他的暫時為曼聯、曼城、利物浦和車路士4大球會，熱刺亦在密切注視，在各大英國媒體眼中為機會較細一隊。

曼城率先行動，羅曼奴指他們已在跟施美安團隊按洽。（Getty Images）

羅曼奴：曼城搶先機 曼聯仍堅持 利物浦觀望 車路士已出局

羅曼奴在X發帖文稱，「據了解，曼城過去12小時盡力推動施美安的交易，嘗試取得先機」，並指出，曼城足球總監維亞拿（Hugo Viana）已在跟施美安的團隊直接洽談，「很快會有最後答案」。

羅曼奴還貼心地附上其他球會的態度：「曼聯仍在堅持，利物浦正在觀望，車路士已出局（Man United still insisting. Liverpool monitoring. Chelsea are out.）」

解讀羅曼奴——施美安加盟曼城機會極高

根據《01體育》對轉會市場及羅曼奴的長年觀察，羅曼奴所言幾乎等同施美安很大機會加盟曼城。曼城已為施美安的交易直接跟般尼茅夫接觸，而當羅曼奴指曼城足球總監維亞拿「已在跟施美安的團隊直接洽談」，相當於曼城與般尼茅夫已同意轉會費和交易細節，讓曼城直接與球員的代表團隊傾談個人條款。

施美安與般尼茅夫合約中附帶違約金條款，任何球會2026年1月10日前付出6500萬英鎊，便可獲般茅放人。因此相信曼城只要出價達到這個金額，便可過般茅一關。其他球會雖對他有興趣，但在1月或有其他位置需增兵，利物浦在伊沙克重傷下，一度傳出或收購施美安，但以羅曼奴一句：「曼聯仍在堅持，利物浦正在觀望，車路士已出局」來看，紅軍明顯冬窗首選還是水晶宮中堅馬克古希，只剩下曼聯一隊仍想力爭。

數小時後，羅曼奴再發新帖文，當中最後一句稱：「施美安傾向選擇曼城」，換言之，施美安很大可能在曼城、曼聯二選一之下，作出了個人選擇。